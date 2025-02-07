亞馬遜示警本季營收財測增速創史低！盤後股價重挫近6%（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜財測不如預期，預估本季營收僅成長5%至9%，創下上市以來最低增速，受此衝擊，盤後一度重挫近6%。

亞馬遜週四股價收漲1.13%，報238.83美元，受到財測不如預期衝擊，盤後股價重挫，一度觸及225美元，跌5.79%，截至美東時間19點47分，報228.909美元，跌4.15%。

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CNBC報導，亞馬遜週四公佈第4季財報，營收和獲利好於預期，每股盈餘為1.86美元，高於倫敦證券交易所預期的1.49美元，營收為1877.9億美元，亦高於預期1873億美元。

雖然第4季財報優於預期，但本季財測則令市場大失所望，亞馬遜表示，預計本季銷售額將在1510億美元至1555億美元之間，低於分析師預測1585億美元。

亞馬遜指出，該指引預計疲弱，主要是外匯匯率將產生異常巨大的不利影響，影響金額達21億美元。

根據亞馬遜的預測，預計第1季營收僅成長5%至9%，創下上市以來最低增速。

至於資本支出，亞馬遜財務長Brian Olsavsky表示，預計到2025年資本支出將從2024年約830億美元增至1000億美元。

賈西在財報中強調在人工智慧方面的投資，包括1套名為Nova的新人工智慧模型，以及自主研發的Trainium晶片。

賈西在1份聲明中表示，這些好處通常需要幾個月的時間才能被客戶（和企業）意識到，但這些是這個新興技術環境中的重要推動因素，我們很高興看到客戶的努力。

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