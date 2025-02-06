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關稅人恐向台灣半導體揮刀 傳台積電代工價格擬大漲15％

2025/02/06 19:27

傳出台積電正在考慮調漲代工價格，以因應川普徵收關稅所帶來的不確定風險。（法新社）傳出台積電正在考慮調漲代工價格，以因應川普徵收關稅所帶來的不確定風險。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普打算對半導體課徵全面關稅，甚至可能對台灣半導體課徵100%的關稅，傳出晶圓代工龍頭台積電正在考慮調漲代工價格，漲幅達15%，以因應川普徵收關稅所帶來的不確定風險。

外媒《Phonearena》報導，市場人士稱，台積電正考慮將代工價格調漲 15%，這與最初提出5% 的漲幅還高出許多，台積電希望漲價有助於保護避免因關稅而遭受任何重大損失。

報導指出，代工價格調漲引發消費市場的連鎖反應，多數品牌可能不會接受利潤突然下滑，以至於必須試圖將其成本轉嫁給消費者。因此，對於使用台積電晶片的商品，消費者恐需支付更多的錢。

台積電漲價的結果，預計將衝擊相關的終端產品供應商，例如三星就會陷入漲價的麻煩中，因為高通計劃提高驍龍 8 Elite Gen 2 的價格，下一代的三星 Galaxy 系列智慧型手機，要麼價格更貴、要麼配備更便宜的顯示器和相機。

報導強調，台積電目前仍在觀察川普的關稅政策將如何影響其商業模式，但很可能會繼續調高價格，最終消費者將會受到影響。

報導認為，未來有幾種方法可以避免成本增加，比如台積電可能會將大量晶片生產轉移到美國，以避開關稅。不過，即使台積電已在美國開始興建晶圓廠，短期間要大量生產仍有難度。

另外一項方法就是與美國政府達成協議，例如蘋果可能會像川普第一任期內一樣被免徵這些關稅。倘若蘋果執行長庫克能夠說服川普暫停對蘋果相關零組件徵收關稅，那麼 iPhone 最終將比其競爭對手具有明顯的成本優勢。

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