農曆春節海關放假 材料-KY 1月營收月減23％

材料-KY公告1月營收12.05億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受農曆春節海關放假影響所致，材料-KY（4763） 今（6）日公佈1月營收12.05億元、年減6%、月減23%。不過，材料-KY樂觀看待今年營收將再創新高。

材料-KY指出，展望2025年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，絲束可望持續受惠；另濟南大自然新材料亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持濟南大自然新材料成長，目前訂單能見度相當良好，2025年度訂單已陸續談妥，在絲束、長絲（森綾）及醋片新產能擴增完成之下，樂觀看待成長動能延續。

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至於產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，已順利完成擴增絲束產能；其次，因應中國醋酸纖維女裝面料需求，逐步擴增降低碳足跡可持續性醋酸纖維長絲（森綾）產能，增加多樣化產品並因應市場需求；最後，預計今年第二季完成與中峰化學規模相當的醋片新廠，至於東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正進行中。

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