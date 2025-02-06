行動支付當道！春節期間民眾使用行動銀行轉帳佔比逾7成

春節期間民眾使用行動銀行轉帳佔比逾7成。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布最新統計指出，年假期間，金融機構在跨行清算專戶留存清算資金高達5123億元，創史上新高；而民眾轉帳金額高於提款，其中，以行動銀行轉帳最受民眾青睞，佔比逾7成。

今年年假高達9天，為確保每年春節連假期間ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金；據統計，清算資金逐年增加，今年高達5123億元，創下史上新高。

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在連假期間，跨行交易計2775億元、筆數2115萬筆，其中，ATM跨行提款計738億元、筆數864萬筆，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）2037億元、筆數1251萬筆；跨行提款佔全部跨行交易金額比重27%，維持下降趨勢。

央行並統計，連假期間ATM金融卡跨行提款交易筆數前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計佔逾全部ATM跨行提款交易6成。

春節期間整體（包括跨行及自行）交易中，轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。

央行分析，跨行交易2775億元，加計自行交易2259億元後，整體交易金額共 5034億元。在提款部分，ATM提款計1701億元，佔整體交易之34%，其中自行提款963億元，跨行提款738億元。

轉帳金額合計3333億元，佔整體交易之66%，其中自行轉帳1296億元，跨行轉帳2037億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為374億元、602億元及2357億元。行動銀行佔比逾7成，顯示大眾已偏好使用行動支付。

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