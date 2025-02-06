焦點股》貿聯：1月營收寫單月新高 股價大漲

貿聯-KY1月營收達到55.55億元，月增19.7%、年增30.5%，寫下歷史單月新高。（貿聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）受惠於1月營收達到55.55億元，月增19.7%、年增30.5%，寫下歷史單月新高，加上管理層看好2025年總營業額續強，今日股價跳空開高，一度大漲7.83%，截至上午9時21分暫報630元，漲幅收斂至5%，成交量1717張。

貿聯觀察，在資料中心線束產業鏈當中，主動式電纜（AEC）因性價比最佳，正迅速成為主流高速數據解決方案，不過，銅纜解決方案最終還是會有物理極限，為了突破限制，以及未來的成本效益考量，貿聯進一步深入開發矽光子共同封裝技術（CPO）的傳輸解決方案。

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貿聯認為，未來數據中心將需要大量電力，以B200圖形處理器的電力使用量達到1kW來看，後續還會有2kW的GPU問世，意味著每個機櫃所需的功率密度多出1倍，因此，充足的電力供應與更大功率的電源傳輸至關重要，客戶需要更多選擇，而供應商則需要選擇正確的技術，「到目前為止我們執行得非常好」。

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