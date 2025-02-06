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前中國外交官成日本餐飲大亨 涉詐領日新冠疫情補助金遭逮

2025/02/06 12:08

涉嫌詐領日本新冠疫情補助的中國前外交官於六本木經營的餐廳。（擷取御膳房官網）涉嫌詐領日本新冠疫情補助的中國前外交官於六本木經營的餐廳。（擷取御膳房官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾任中國駐日大使館秘書職位的1名外交官，卸任後於東京多地經營餐飲事業，成為餐飲大亨，卻涉嫌詐領日本新冠疫情補助款約370萬日圓（約新台幣79.8萬元），遭日本警方逮捕。

日媒《NHK》、《共同社》報導，徐耀華在日本經營餐飲集團「東湖株式會社」，旗下有御膳房、蓮香樓等中餐廳品牌，疑似詐領日本新冠疫情休業補助款，但該餐廳在當時並未關閉。

日本東京警視廳於昨日到店搜查，除了徐耀華被帶走外，另有一名日籍員工也遭帶回調查。

據報導，徐耀華於1986至1989年間被中國派駐日本中國大使館，並擔任三等秘書，離職後短暫回中國後，再到日本經商，創立「東湖株式會社」。初期以中國雲南料理為招牌，並率續壯大餐飲版圖，在東京六本木和銀座等高級地段開設有「御膳房」餐廳，另有港式飲茶等品牌。

東京警視廳公安部發布消息指出，這2人涉嫌在2020至2022年疫情期間合謀，該明日籍員工假裝依據公司指示不上班，之後申請停業補貼，先後13次獲得政府補貼匯款，騙取共計約375萬日圓。

據報導，日本警方未有透露這2人是否承認犯行，但正調查徐耀華是否以相同手法，與其他員工合謀騙取補貼。

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