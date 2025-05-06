查禿鷹炒匯，央行啟動專案金檢鎖定兩對象。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕 中央銀行總裁楊金龍昨日表示有發現禿鷹蹤跡，且「出去時慢吞吞」，外匯局局長蔡烱民今日表示，近期將會對銀行進行全面實地查核，也就是所謂專案金檢，鎖定對象除外資金出股市的保管銀行外，國內進出口廠商利用遠期外匯避險是否有實際需求也會進行確認。

蔡烱民說，總裁所謂發現禿鷹蹤影，應該是指熱錢匯入炒匯，或是賣了股票，錢還parking在新台幣帳戶中，「出去慢吞吞」，這種情況我們就會去了解。

請繼續往下閱讀...

蔡烱民強調，外資在台灣資金進出已經相當自由，央行只有一個原則，就是外資錢匯進來就只能買股票，一旦賣了股票，錢就要出去，根據華僑及外國人投資證券管理辦法第18條第2項規定，「新台幣帳戶只能作為交割用途」，當然保留交割彈性是允許的，但「停泊一週以上就有點不正常」。

另外，央行也會查看廠商結購、結售大額部位，是否有實質所需，不管是出口商預設未來有出口所得、或進口商要預購未來要付一筆款項，都必須有實需證明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法