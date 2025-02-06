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趕在關稅前！美國12月進口創新高 貿易逆差壓力增

2025/02/06 11:03

美國進口在12月創新高，貿易逆差壓力急劇擴大。（法新社資料照）美國進口在12月創新高，貿易逆差壓力急劇擴大。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於企業擔心關稅衝擊，急忙購買外國製產品，進口商品飆升至創紀錄的高度，美國貿易赤字在12月急劇擴大。

《路透》報導，美國商務部週三（5日）報告顯示，12月進口增加了3.5％，達到歷史最高的3649億美元（約新台幣11.99兆元）；商品進口飆升4％，至2931億美元（約新台幣9.63兆元）。工業用品和原物料的進口增108億美元（約新台幣3551.58億元），主要反映金屬的92億美元（約新台幣3025.42億元）成長。

根據美國商務部經濟分析局（BEA）表示，貿易逆差成長24.7％，達到984億美元（約新台幣3.23兆元），這一數字是2022年3月以來最高，創下有史以來第2大赤字，單月成長也是2015年3月以來最高。全年表現來看，2024年貿易逆差擴大17％至9184億美元（約新台幣30.2兆元），為2021年以來最大。

商務部報告指出，美國與包括中國、墨西哥和加拿大在內的幾大貿易夥伴出現了明顯的赤字，總統川普（Donald Trump）上任後，放話要對這些貿易夥伴祭出廣泛的關稅。川普週一（3日）暫緩對墨西哥、加拿大實施25％的關稅，延至下個月執行。對中國商品的10％關稅則於週二（4日）生效。

凱投宏觀（Capital Economics）北美經濟學家瑞恩（Thomas Ryan）表示，進口成長很大程度上似乎是由企業在潛在關稅之前的急單所推動，基於墨、加下個月仍有可能被徵25％的關稅，這一趨勢短期內不太可能會逆轉。儘管調查數據顯示出口將反彈，但這仍表示，本季仍將維持較大幅度的貿易逆差。

出口數據來看，下降了2.69％，來到2665億美元（約新台幣8.76兆元）；商品出口降4.2％，至1702億美元（約新台幣5.59兆元），降幅為2020年5月以來最大，主要由消費品出口減少18億美元（約新台幣591.93億元）所拖累。

商品貿易赤字躍升18.2％，達到創紀錄的1230億美元（約新台幣4.04兆元），經通膨調整後，商品赤字擴大15.4％，至1119億美元（約新台幣3.67兆元）。

美國對加拿大的商品貿易逆差增加了29億美元（約新台幣953.66億元）增至79億美元（約新台幣2597.91億元）；雖然對中商品貿易逆差在12月縮小，但全年數字來看從2023年的2791億美元（約新台幣9.17兆元）增加至2954億美元（約新台幣9.71兆元）；對墨西哥的貿易逆差則從11月的154億美元（約新台幣5064.29億元）小幅收窄至152億美元（約新台幣4998.52）。

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