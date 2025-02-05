浩宇生醫3月上旬上櫃 非侵入式技術帶來腦疾治療新契機

浩宇生醫預計3月上旬轉上櫃。圖為浩宇生醫總經理龍震宇。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕醫材廠浩宇生醫（6872）預計本週五舉行上櫃前業績發表會，將在3月上旬正式上櫃，承銷價目前暫定28元。浩宇生醫股東陣容堅強，包括國內藥廠健亞（4130）持股約20%，設備廠久元（6261）超過10%，還有益鼎創投約14%，以及宏碁創辦人施振榮約4%。

浩宇生醫開發的「NaviFUS導航型聚焦式超音波系統」是一項創新解決方案，運用非侵入式技術安全開啟血腦屏障，讓藥物精準直達腦部病灶。整個治療過程「無須麻醉」，完全「無創」（免開刀，不流血，無傷口），僅需約0.5~1小時即可完成，患者可於門診治療，徹底顛覆傳統療法。

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浩宇總經理龍震宇表示，該系統正在台灣進行合併癌症用藥Bevacizumab治療rGBM （復發性膠質母細胞瘤）的臨床三期試驗，並於美國展開先導性試驗。此臨床試驗為開放性、預計收26位病患，估計可於2026年收案完畢，最快可於2027年拿到上市核可。

此外，由於NaviFUS系統能夠精準地將超音波能量遞送至腦部深層區域，實現對神經訊號傳導的局部調控，達到治療效果，為癲癇治療提供新的解決方法。台灣已於去年第三季啟動頑性癲癇（DRE）臨床二期療效試驗，同時在澳洲墨爾本及及美國三地（史丹佛、哈佛及維吉尼亞大學）進行DRE先導性臨床試驗。

浩宇生醫為全球三大聚焦式超音波治療腦疾的領軍企業之一，其他兩家為以色列的 Insightec與法國的 Carthera，三家公司目前都在進行臨床三期試驗。不過浩宇生醫以「穿顱聚焦式超音波」及「治療導引追蹤」兩大技術為基礎，相較於其他技術需半侵入或植入裝置的方案，浩宇生醫技術更具非侵入性、即時導引及靈活應用優勢。

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