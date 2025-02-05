jpp-KY 1月營收創新高 新廠下半年完工

經寶精密董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY經寶精密（5284）元月營收2.59億元、2.7億泰銖，再創歷史新紀錄，較上月成長23%，年成長31.65%，合併營收連續站穩新台幣2億元以上。

JPP指出，新春期間，DeepSeek橫空出世，加上美國新任總統的關稅戰，市場擔心影響高階算力的需求，然而DeepSeek的出現卻也象徵著AI產業的蓬勃發展，對於基礎算力以及DataCenter存儲空間的需求，只會增加不會減少，恰巧都是jpp-KY現階段主力運營的產品，客戶訂單供不應求，工廠正在努力調整最大產能以服務客戶，而身處泰國的地利之便，也恰巧避開了美國第一波的關稅戰，未來，不僅是尚未開始量產的水冷類伺服器產品需求，其他機構件的產品也蓄勢待發。

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JPP指出，為了解決生產瓶頸，已最近一次的臨時董事會討論通過新購置的土地上，拓建第二座噴烤漆廠。另外，目前正在興建的三層樓新廠房，預計將在下半年完工，屆時將有機會進一步挑戰更好的成績。

展望2025年，JPP表示，除了伺服器及機構件類的產品暢旺，航太部門也更積極的拓展與布建，和新客戶Safran及Airbus子公司的密切合作，持續送樣新產品之外，也在密集籌備航太維修及改裝認證，並將在董事會討論通過授權董事長與其他航太戰略夥伴洽談新的合作事宜。

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