花旗台灣區總裁暨花旗銀董事長安孚達退休 張聖心接任

花旗集團今宣佈將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團在台灣的所有業務及營運。（花旗銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）於近日退休，花旗集團今宣佈將由張聖心（Christie Chang）出任花旗集團台灣區總裁及花旗（台灣）銀行董事長，負責花旗集團在台灣的所有業務及營運。

張聖心任職花旗35年，現任花旗（台灣）銀行總經理，以及花旗北亞區企業金融事業群副總裁。張聖心董事長的新任命將由董事會選任並呈報主管機關核准，預計於4月1日生效，她將直接向花旗日本、北亞及澳洲區域及銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）負責。

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龍明睿指出，台灣是花旗銀行在全球的一個重要市場，花旗銀行對台灣的客戶、業務和員工有著深刻的承諾。他強調，張聖心在台灣金融業的豐富經驗以及與機構客戶建立的長期堅實的關係，有絕對的優勢與能力帶領花旗台灣成為客戶的卓越金融夥伴。

龍明睿也對安孚達表達感謝，他表示，安孚達在花旗銀行服務達50年，感謝他對花旗的傑出貢獻，以及為花旗在全球的營運成長，所做的服務與奉獻。安孚達於2023年1月擔任花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長迄今。

花旗銀表示，張聖心於1989年以儲備主管加入花旗銀行，歷任多個高階領導職務，包括亞太區企業金融事業群總裁、台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人、機構客戶事業群負責人、企業及投資銀行負責人，以及企業金融事業群負責人等，累積了與機構客戶建立堅實關係的豐富經驗。

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