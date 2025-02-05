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貿聯-KY1月營收寫同期新高 AI用線帶旺全年成長

2025/02/05 18:10

貿聯-KY受惠於旗下AI資料中心領域用線出貨強勁成長，1月營收寫下歷史同期新高。（貿聯提供）貿聯-KY受惠於旗下AI資料中心領域用線出貨強勁成長，1月營收寫下歷史同期新高。（貿聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）受惠於旗下AI資料中心領域用線出貨強勁成長，1月營收達到55.55億元，月增19.7%、年增30.5%，寫下歷史同期新高，管理層看好2025年總營業額續強，高效能運算除了持續增加貢獻程度，此領域的業績增加速度更將超越總營業額的成長率。

貿聯指出，今年1月的4大種類用線的銷售表現，資訊用線束受惠於高效能運算客戶的拉貨力道持續強勁，出貨量顯著增加，周邊設備客戶的出貨力道則與上月持平；此外，工業用、電器用線束出貨也有上升趨勢，車用線束當中的電動車、非電動車領域出貨則各有消長。

貿聯表示，為支援新型不斷增長的頻寬和瓦數需求，需要更高速度和更高功率的解決方案，目前產品已達到400G的傳輸量與和60A的大電流規格，現正持續研發800G、100A的高毛利產品，並依照客戶需求展開送樣、爭取認證。

貿聯觀察，在資料中心線束產業鏈當中，主動式電纜（AEC）因性價比最佳，正迅速成為主流高速數據解決方案，不過，銅纜解決方案最終還是會有物理極限，為了突破限制，以及未來的成本效益考量，貿聯進一步深入開發矽光子共同封裝技術（CPO）的傳輸解決方案。

貿聯認為，未來數據中心將需要大量電力，因此出現了利用核能的趨勢，以B200 圖形處理器的電力使用量達到1kW來看，後續還會有2kW的GPU問世，意味著每個機櫃所需的功率密度多出1倍，因此，充足的電力供應與更大功率的電源傳輸至關重要，客戶需要更多選擇，而供應商則需要選擇正確的技術，「到目前為止我們執行得非常好」。

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