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「少了幾個零」！ 奧特曼嘲諷DeepSeek「低成本」說法

2025/02/05 17:12

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）說：「我對DeepSeek低成本數字極度懷疑。就好像少了幾個零一樣」。（彭博）OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）說：「我對DeepSeek低成本數字極度懷疑。就好像少了幾個零一樣」。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman） 在接受《印度斯坦時報》採訪時，對DeepSeek以僅600萬美元的低成本訓練其AI工具的說法進行批評，他說：「我對DeepSeek成本數字極度懷疑。就好像少了幾個零一樣」。

奧特曼在印度之行期間於週三接受印度媒體的採訪，討論一系列人工智慧的核心問題，包括競爭對手DeepSeek 的崛起。

記者提問：「當中國模型DeepSeek的消息傳出時，你的第一個反應是什麼？至少標題是他們設法以更低的成本訓練他們的模型，儘管後來發現事實並非如此」。

奧爾特曼則對DeepSeek進行嘲諷。他回答：「我對成本數字極度懷疑。就好像少了幾個零一樣，但是，是的，這是一個很好的模型，我們需要製作更好的模型，我們會這樣做」。

DeepSeek聲稱僅花費600萬美元和2048塊GPU便可訓練其先進的人工智慧模型R1，與OpenAI的o1等模型相比具有極高的成本效益，此舉震驚矽谷。

然而，SemiAnalysis的一份報告對這一說法提出質疑，報告顯示DeepSeek實際上在硬體上花費高達16億美元，並擁有50000塊Nvidia Hopper GPU。

儘管DeepSeek承認其報告的成本僅涵蓋官方培訓，而不是先前的研究或實驗，但新發現表明DeepSeek的AI開發成本遠高於最初提出的成本。

雖然DeepSeek的成本效益仍有爭議，但其在人工智慧領域的快速進步使其成為業界的強大競爭對手。

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