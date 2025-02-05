以為沒中獎丟掉刮刮樂 新北妙齡女一動作撿回100萬

台彩表示，新北1位年輕女性前往三重三合夜市旁的福安宮參拜土地公後，刮中100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據新北市三重區文化北路「金錢發彩券行」代理人甘小姐描述，1位年輕女性前往三重三合夜市旁的福安宮參拜土地公，就近試手氣隨意挑了幾種刮刮樂沒中，後來又挑了1張「1200萬大吉利」，結果刮開後以為沒中獎，就放在櫃台請店員幫忙丟掉，店員請她別急著走用投注機幫對一下，沒想到出現不一樣的中獎音樂聲，結果竟刮中100萬元。

甘小姐表示，中獎人平時沒有買刮刮樂，但當天忽然浮現念頭「剛拜完土地公，要不就近來試看看手氣」，先隨意挑了幾種刮刮樂沒中，抬頭發現店家把刮刮樂票號用斗大的號碼牌標示「6」的「1200萬大吉利」，聯想到這是代表66大順的意思，而6也是自己的幸運號碼，決定就挑這一張，結果刮中100萬元。中獎人表示，簡直不敢相信自己的眼睛，「這次的好運一定是土地公庇佑，感謝神明賜福，才可以遇到彩券行店員及時幫她確認，才沒讓財神擦肩而過，幸運撿回100萬」。

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另，花蓮縣花蓮市福建街「財神旺彩券行」代理人黃先生表示，1位住在宜蘭的熟女，過年期間跟家人開車到花蓮玩，前往東大門夜市遊玩時的路上經過彩券行門口時突然左邊眼皮ㄧ直跳，想到「左眼跳財」，便決定進店試手氣，當時店裡人很多，就隨手挑了一張「2000萬超級紅包」，現場刮開就中100萬，開心驚呼：「眼皮跳財來的真是時候！」

新竹市東區東門街「速來發彩券行」也刮出100萬元，據代理人陳小姐表示，一對約40歲的夫妻檔，來到彩券行把當時牆下剩餘的3張2000元刮刮樂都買下，分別中1千元、5千元及100萬元。陳小姐表示，夫妻倆在店裡刮的整個過程沒有任何的喧嘩，相當沉默安靜，刮完後，太太一直說：「真的嗎？真的嗎？不要把10萬看成100萬呀！」經代理人確認後，果真刮中100萬元，這對原本沉默的夫妻倆，終於忍不住歡呼大叫：「真的100萬啦！」

陳小姐補充，今年店裡供奉的彌勒佛比起去年有更多人拜拜，也特別在過年期間會在彩券行的裡裡外外噴一噴發財水，也許是當日的彌勒佛與發財水相互呼應，讓這對幸運夫妻中100萬大獎！

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