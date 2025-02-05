聯寶1月營收月增4.08％ 磁性元件接單能見度達6個月

聯寶1月營收0.51億元、月增4.08％，磁性元件接單能見度達6個月。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠歐、美、印度地區企業用戶網通需求熱度延續，加上歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案於1月已陸續交貨認列，磁性元件聯寶（6821）今（5）日公布1月營收0.51億元、月增4.08％，成績表現亮麗。

聯寶指出，隨著5G、Wi-Fi 7技術迭代以滿足更快的網速與低延遲等需求，助力網通產業景氣重返成長力道，磁性元件訂單能見度達6個月，創造整體營運良好動能；此外，在無線充電業務方面，採取精進產品外觀、機構設計升級研發投入，近期在健身醫療領域客戶拓展保持良好進展，有望創造整體業務正面效果、提高市場競爭力。

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展望2025年第一季，聯寶持審慎樂觀看法。看好磁性元件業務訂單需求熱絡，並積極掌握Wi-Fi 7應用、各國政府推動網路基礎建設升級計劃等商機，有望挹注整體產能稼動率，另觀察美國加徵中國關稅，評估對於旗下磁性元件業務並無任何影響，且已於去年著手布局無線充電業務東南亞地區供應鏈，以提高營運彈性應變。

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