印度財部禁用ChatGPT、DeepSeek 憂政府資料外洩

印度財政部近日發布內部公告，要求所有員工在處理公務時，禁止使用ChatGPT、DeepSeek等人工智慧工具，以防範政府機密資料外洩。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕印度財政部近日發布內部公告，要求所有員工在處理公務時，禁止使用ChatGPT、DeepSeek等人工智慧工具，以防範政府機密資料外洩。這項禁令公布適逢OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）即將訪問印度之際，引發外界關注。

據《路透》報導，多位財政部官員證實，該部門於1月29日發布內部通知，明確指出在辦公電腦及設備上使用AI工具和應用程式，可能危及政府文件與資料的機密性。這項決策反映了全球對AI工具在政府部門應用的安全顧慮，澳洲和義大利等國也已對DeepSeek等AI平台實施類似限制。

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這份通知在本週二於社群媒體上曝光，恰好在OpenAI執行長奧特曼預定與印度資訊科技部長會晤前一天。對於此事，印度財政部、OpenAI及DeepSeek的代表皆未立即回應置評請求。目前尚無法確認印度其他政府部門是否也採取了相似措施。

值得注意的是，OpenAI近期在印度市場面臨重大挑戰。該公司正與印度頂級媒體集團陷入一場備受矚目的版權侵權訴訟。OpenAI在法庭文件中主張，由於其伺服器並未設置在印度境內，印度法院不應具有審理此案的管轄權，此說法進一步加劇了爭議。

這項禁令的出台也凸顯印度政府對AI治理的謹慎態度。作為全球重要的科技人才輸出國，印度在AI發展政策上的取態，可能對全球AI監管趨勢產生深遠影響。

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