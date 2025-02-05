焦點股》研華：邊緣AI切入人形機器人 漲停鎖死

研華受惠於旗下邊緣AI前景看旺，加上未來在人形機器人領域也有機會佔得一席之地，獲得亞系外資調升目標價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）受惠於旗下邊緣AI前景看旺，加上未來在人形機器人領域也有機會佔得一席之地，昨日獲得亞系外資將目標價自385元提升至496元，帶動研華今日開盤股價旋即突破400元大關，截至上午9時31分暫報漲停價412.5元，成交量2317張。

AI伺服器產業自2023年發展至今，市場普遍看好邊緣AI運算領域在歷經過去2年的基礎奠定期，今年能有較大的表現與成長空間，研華為強化此一領域的研發能量，工程師團隊規模從原先的200人增加1倍，下游也有意將投資重心從昂貴的基礎設施端轉向邊緣裝置端，為研華營運前景增添柴火。

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關於人形機器人產品，研華已於今年初決定攜手國際客戶，供應開發板、圖形處理器，以及由輝達（NVIDIA）主導的PCI-E匯流排圖形模組與Jetson邊緣AI系統，因此，外資看好研華今年在邊緣AI領域的業績比重，將從去年的4%增加11至16個百分點，進而推升每股盈餘（EPS）的成長幅度。

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