LTN經濟通》中國偷技術的捷徑？南韓「人財盡失」

三星內憂外患不斷，近年也面臨技術遭竊問題，人才不斷外流。（路透資料照）

崔珍奭將三星獨家技術 洩給中國

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技巨頭三星電子（Samsung Electronics）近年深陷泥沼，過去被視為搖錢樹的半導體業務表現疲弱，在先進製程苦追台積電（2330），AI熱潮爆發之際，三星反應不及，導致記憶體晶片表現不如對手，單季獲利首度輸給SK海力士（SK Hynix），除了技術進步方面落後主要競爭對手，三星近年也面臨的技術竊盜事件，其中包括不斷外流的人才。

2023年6月，南韓檢方以涉嫌竊取商業機密為由，起訴一名三星前高層。根據訴狀，被告崔珍奭涉及收取中資，意圖在中國境內「復刻」三星半導體廠，違反產業技術保護法、防治不當競爭法等罪名。

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崔珍奭在1984年進入三星任職，一路從記憶體晶片技術人員晉升至常務，2001年跳槽至海力士半導體（現為SK海力士），擔任海力士的副社長，2010年離職。崔珍奭是南韓少數具備半導體權領域從研發到量產經驗的專家之一。

知情人士表示，崔珍奭過去在三星內部贏了許多獎項，任職SK海力士期間，帶領公司轉虧為盈。然而，這名南韓半導體產業有龐大貢獻的人物，卻因涉嫌將三星獨家的技術洩露給中國，兩度被羈押，凸顯出三星所面臨日益嚴重的威脅。

三星前員工挖角大量南韓尖端技術人員，試圖在中國建「山寨工廠」。（路透資料照）

三星華城廠建廠數據被竊 計畫在西安複製

崔珍奭在海力士期間，最高職位當到副社長，但因為沒有被選中擔任執行長而離開海力士。知情人士表示，早在海力士工作時，崔珍奭就參與該公司在中國無錫建記憶體晶片工廠的計劃，並在過程中認識許多中國官員。

1名從2018年就認識崔珍奭的中國官員表示，崔珍奭憑藉自身在三星和海力士的研發經驗，讓他成為中國晶片產業「極需的技術領導者」，崔珍奭承諾，將協助中國克服半導體發展的瓶頸。2020年，崔珍奭與中國地方政府成立成都高真，從三星、SK海力士挖角約200名擁有尖端晶片製程經驗的南韓工程師。

南韓檢方指控，崔珍奭指示手下員工，獲取三星記憶體晶片廠的詳細數據，以在中國西安建造一座「山寨工廠」。檢察官表示，他們竊取了三星華城廠的基本工程數據，以及西安廠的佈局和藍圖。

南韓檢察官在起訴書中表示，崔珍奭的犯罪規模和造成的損害程度，和過去的個人技術洩露事件無法相比。訴狀指出，如果成功複製了南韓的工廠，在中國量產相似品質的產品，將給南韓半導體產業造成「不可挽回的損失」。

除了崔珍奭之外，南韓警方2024年底也逮捕另1名三星前工程師，據報導，這名工程師曾以顧問身份參與崔珍奭在中國設廠的行動，開設獵頭公司，以至少2到3倍的薪酬挖走三星核心技術人才。

根據南韓警方表示，外洩的技術價值高達4.3兆韓元（約新台幣1077.5億元），考慮到相關技術帶來的經濟效益，實際損失規模更大。除了這名前工程師，還有以相同手法挖角韓國半導體人才的2位獵頭公司代表及法人被移送法辦，據悉，獵頭公司已替成都高真挖角逾30名技術人員。

中國半導體產業人士指出，「從南韓竊取技術已成為趨勢」。（法新社資料照）

南韓已發生97起技術外洩案 國家核心技術嚴重流失

中國半導體產業人士指出，崔珍奭帶到中國的大部份技術、設備，尤其是南韓人才和專業知識仍留在中國。中國一家晶片公司的高層更直言，「從南韓竊取技術已成為趨勢」，這是應對美中之間緊張局勢的捷徑，但中國也應該意識到這不是長期的解決辦法。

南韓情報院（NIS）的數據顯示，在過去5年，南韓產業界共發生97起技術外洩的案件，其中40起涉及半導體產業，18起針對顯示器技術，31起鎖定「國家核心技術」。經調查，超過60％的技術外洩是內部人員所造成，常用的手法是偽裝成人事調動、企業併購等。

另外，根據南韓警察廳的數據，從2013年至2023年10月的10年間，南韓技術外流的比例呈逐年成長趨勢，其中67％洩露到中國。產業通商資源部表示，這些數據只是當局查到的數量，並不能完全反映技術外流的數量，因此很有可能只是「冰山一角」。

而技術外流的途徑當中，最常見的還是人員跳槽。南韓專利顧問柳炅東針對美國專利商標局的專利申請清單進行分析，發現中國晶片大廠中芯（SMIC）的研究員，出現至少62個南韓人名，柳炅東推估，至少有100名以上的南韓研究人員任職於中芯。

南韓面板產業過去也面臨技術外流中國，在中國低價競爭下，三星和樂金接連退出液晶顯示器市場。（法新社資料照）

中國面板業崛起 南韓式微

讓南韓政府對於半導體等產業技術外流的擔憂，一大根本原因是過去液晶顯示器（LCD）帶來的慘痛教訓。2010年前後，南韓液晶面板的出口額僅次於半導體，三星和樂金顯示器（LG Display）曾是世界前2大。不過2010年代中期開始，京東方（BOE）、華星光電（CSOT）等中企借助政府補貼，開始大量增產液晶面板。

而中國京東方的崛起，背後也不乏南韓的技術推動。京東方在2002年收購了現代（Hyundai）旗下的面板廠Hydis，打進液晶市場，但2006年突然宣佈破產，京東方撤回中國。經南韓檢方調查發現，京東方2004年與Hydis簽訂液晶技術許可合約，將兩家公司電腦網路合併，這一過程中Hydis洩漏至中國的技術資料達4331件，其中TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示器）面板的核心技術資料達200多件。

在中國企業大幅增產、壓低價格，市場行情惡化，南韓企業失去了競爭力，三星和樂金都退出了液晶顯示器市場。繼低價的液晶顯示器之後，中國也奪走南韓OLED（有機發光二極體）顯示器的龍頭地位。市場調查公司數據顯示，2024年第1季全球OLED市場出貨量當中，中企的市佔達49.7％，首度登上龍頭寶座，技術一直領先的南韓市佔49％，降至第2名。

中國市佔快速攀升，先前擊敗技術一直領先的南韓，成為OLED顯示器龍頭。（彭博資料照）

三星、樂金OLED技術 嚴重被竊

在中國OLED市佔快速攀升之際，南韓檢方正調查多起技術竊盜案件。2024年7月，1名三星前研究員涉嫌向中國洩露三星OLED顯示器製造的相關技術，商業機密價值至少3400億韓元（約新台幣85.2億元），被南韓地方法院判處6年有期徒刑。

另名三星顯示器前資深研究員，涉嫌在2021年3月至4月在未經許可的情況下拍攝關於生產自動化技術的17項商業機密資料，同年11月將資料轉移到一家中企，11月遭首爾檢方起訴。檢察官表示，外洩資料的經濟價值約2412億韓元（約新台幣60.44億元），相當於彌補了長達10年的技術差距。

樂金也同樣面臨技術遭竊的問題，多名前員工在涉嫌於2021年至2022年期間用智慧手機拍攝樂金顯示中國廣州工廠的設計圖，洩露給中國企業，竊取大型OLED量產技術。

技術不斷外洩的威脅下，南韓政府也正採取措施，（彭博資料照）

南韓新技術 保全壽命只有1天？

在技術不斷外洩的威脅下，南韓產業持續關注相關問題，一家半導體公司高層透露，現在對於新技術或數據的披露變得更加謹慎，對於內部安全的要求也更加嚴格，以防止人才和資訊外流。

這名高層提到，南韓技術外流的嚴峻程度是，公司才發新聞稿公佈新研發的技術，相隔不到1天，關鍵的技術人員就會收到獵頭的聯絡，而現在目標也不只是集中在三星、SK海力士等大型企業，中企挖角的行動也拓展到AI晶片、半導體設備新創，因此要留住關鍵人員愈來愈困難。

南韓政府也正採取措施，除了將半導體、電池、OLED顯示器、造船和鋼鐵等南韓最具競爭力的12個產業領域訂為「國家核心技術」，同時推動立法防止技術外流。韓國財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）表示，為了防止先進技術非法外流，將推出一系列新措施，未來將祭出更嚴厲的民、刑事懲處。

不過，產業人士和專家表示，儘管企業努力加強安全措施，並透過競業禁止條款約束人才，但在確保半導體領域技術霸主地位變得至關重要的AI時代，業界挖角專業人士和竊取南韓企業先進技術的行動，短期內恐怕仍將持續增加。

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