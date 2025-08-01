LTN經濟通》美洲兩強劍拔弩張 全因中國暗地挑撥？

巴西總統魯拉（左圖）與美國總統川普（右圖）。（法新社）

川普宣布對巴西徵收50%關稅

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近期將暫緩期限延至8月1日，並陸續向各國宣布最新關稅稅率，在目前已公布的20幾個國家中，除了達成協議的英國10%、印尼19%、越南20%，其餘國家關稅幾乎都在25%以上，其中巴西更是吞下高達50%的關稅，比先前4月公布的10%高出不少。

美國時間7月9日，川普宣布對巴西徵收50%關稅，隔日巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）回應，仍希望透過外交途徑解決，帶若關稅最終於8月1日生效，將實施「對等報復法」，亦即如果美國向巴西加徵50%關稅，「那我們也會向他們加徵50%關稅。」

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但《路透》警告，此波高關稅「對雙方經濟將產生非常負面影響」。為何川普突然徵收巴西50%關稅？川普曾說，50％的高額關稅與巴西政府對待前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的方式有關，指責巴西的審判是「獵巫行動」。

川普宣布對巴西徵收50%關稅。（美聯社資料照）

中國成巴西最大外資來源

巴西總統的選擇，對美國來說相當重要，因雙方自20世紀以來一直維持穩定的外交與經濟往來，因此美國對於巴西大選非常關注。《BBC》曾解釋，巴西大選引起美國關注的原因有4點：貿易、民主、川普、氣候變遷。

美國對巴西由誰掌權的興趣向來偏高，而2021年，巴西成為中國投資最多的國家，這讓與中國處於「類冷戰」的美國相當震撼，驚覺中國已將手伸進對美國最顯而易見的花園裡。

2022年的大選美國密切關注，美國南部名校伯里亞學院（Berea College）巴西專家波吉歐（Gustavo Poggio）表示，「這是由於民主可能崩壞的威脅」。

巴西2022年10月舉行總統選舉，受到世界各地的高度關注。魯拉與當時尋求連任的波索納洛，在許多重要政策的立場上存在明顯差異，勝選者對國際情勢產生重大影響。

巴西的選舉是採兩輪投票制，因在第1輪的選舉中並沒有候選人獲得過半的投票數，2022年10月30日進行第2輪總統選舉，最終由魯拉勝出。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與川普理念相近且私交甚篤。（美聯社資料照）

魯拉上台積極與中國加強經貿往來

波索納洛過去曾被稱為「巴西川普」，兩人理念相近且私交甚篤，川普也曾在2020年於海湖莊園（Mar-a-Lago）接待他。只是魯拉上台後強調多邊主義與外交獨立，積極與中國、歐盟等加強經貿往來，對美國則強調「平等互利」，但並不刻意疏遠。

巴西與美國的貿易往來密切，關係本質上互利，但也深受政治、意識形態與第三方影響。美國前副國務卿Thomas A. Shannon Jr.曾在2010年代初擔任美國駐巴西大使。他說，巴西和美國是彼此的鏡子，在這兩個民主國家中，一個發生什麼事情，同樣的事情就會發生在另一個國家中。

先前川普2020年輸掉選舉後，一直堅稱選舉有舞弊，波索納洛甚至對次選舉結果提出質疑，使巴西政府與拜登已離婚的疏遠關係。有趣的是，波索納洛也曾在巴西選舉前，也曾多次質疑選票有效性，但巴西1996年就開始使用電子投票機，從未有透過系統舞弊的記錄。

美國向巴西加徵50%關稅。（路透資料照）

美國與巴西 同為農產品大出口國

也因此，在這次關稅信中，川普似乎為了替好友出氣，指責巴西攻擊美國科技公司、對波索納洛進行政治迫害，將命令美國貿易代表對巴西的數位貿易行為，展開所謂的301調查。

但魯拉認為川普徵關稅的理由「極其離譜」。而兩國相似的點，美國與巴西在航空器、石油、鋼鐵的貿易規模龐大，並生產類似的大宗物資。美國出口到巴西產品包括飛機與零件、機械、藥品、天然氣、化工產品、資訊技術設備等。

巴西是全球頂級農產品出口國，是世界上最大咖啡、冷凍牛肉、家禽和原糖出口國，而除了農產品，巴西主要出口產品還包括礦物燃料及石油、礦石、機械、鋼鐵及汽車等，許多產品類型與美國相似。

BBC報導，巴西是全球最大的黃豆與柳橙產地，美國在這兩種產品上也佔前5名；而美國玉米、牛肉、火雞、雞肉產量居全球之冠，巴西不是居次就是第3。

巴西若遭課50% 星巴克首當其衝

魯拉表示，去年巴西對美出口額約為400億美元，進口額約470億美元，美國約有70億美元順差；過去15年，美國對巴西的貨物和服務貿易順差總額約為4100億美元。

聯合國商品貿易統計數據庫顯示，2024年礦物燃料、油及蒸餾產品，鋼鐵，機械、核反應堆及鍋爐，飛機及航天器和咖啡、茶及香料是巴西對美出口前5大產品類別。

美國農業部數據顯示，巴西是美國最大綠咖啡豆供應國，占進口量約3分之1，若巴西的50%關稅確定在8月1日實行，包括星巴克（Starbucks）、JM史密克（J.M. Smucker）、Keurig Dr Pepper 與 Dutch Bros等美國知名咖啡業者勢必首當其衝。

《CNBC》解釋，由於美國本土只有夏威夷與波多黎各具備種植條件，加徵巴西高關稅恐讓美國咖啡市場雪上加霜。

反觀魯拉強調即便沒有與美國貿易，巴西依舊可以生存，「美巴貿易額只佔巴西GDP（國內生產毛額）的1.7%，我們會找其他夥伴來購買我們的產品」，厲聲批評川普「必須尊重巴西的主權，美國總統不能表現得好像其他國家是他的一樣。」

美國與巴西同為區域強權，經濟結構相似，貿易與能源利益交錯，此次川普對巴西突如其來的高關稅措施，不僅反映其個人政治傾向與選舉策略，似乎也揭示出美巴關係背後錯綜複雜的外交與經濟張力。

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