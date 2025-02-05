財報不如預期、AI資本支出暴增！Google盤後重挫逾9％

財報不如預期、AI資本支出狂飆，Google盤後重挫逾9%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google母公司Alphabet因財報不如預期，加上宣佈擴大人工智慧投資，計畫2025年資本支出達750億美元，受此衝擊，股價盤後暴跌逾9%。

Google週二股價收盤漲2.56%，收206.38美元，不過，受到財報衝擊，盤後股價一度跌逾9%，截至美東時間19點18分，報191.301美元，跌7.31%。

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CNBC報導，Alphabet第4季營收為964.7億美元，高於倫敦證券交易所預期的965.6億美元；每股盈餘2.15美元，亦高於預測2.13美元。

Alphabet的整體營收年增近12%，而前1年同期的成長幅度超過13%。該公司的營收成長、搜尋業務、YouTube 廣告業務和服務部門的成長均比去年同期放緩。

Google的廣告收入成長率為10.6%，而1年前為11%；搜尋收入成長率為12.5%，去年第4季為12.7%；YouTube 廣告收入成長率為13.8%，前1年同期為15.5%，公司服務業務成長率為10.2%，前1年同期為12.4%。

另Alphabet也公佈本季雲端運算營收為119.6億美元，低於華爾街預期為121.9億美元。

不僅財報不如預期，Google還宣佈，計劃在2025年投資750億美元資本支出，繼續擴大其人工智慧策略。FactSet的數據顯示，這高於華爾街預期的588.4億美元。

Alphabet表示，第1季的資本支出預計將在160億美元至180億美元之間，高於預期的143億美元。

據 StreetAccount稱，Alphabet本季的資本支出為140億美元，高於華爾街預期的132.6億美元。

財務長阿納特·阿什肯納齊（Anat Ashkenazi） 在與投資者的財報電話會議上表示，這一數字主要反映了公司對技術基礎設施的投資，其中最大的部分是伺服器投資，其次是數據中心，以支持我們在Google服務、谷歌雲以及Google DeepMind。

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