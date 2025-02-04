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將輝達GPU效能提升800倍 中國演算法大突破

2025/02/04 19:04

中國研究人員開發出一種可在輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，其速度比傳統方法提高800倍。（示意圖，取自網路）中國研究人員開發出一種可在輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，其速度比傳統方法提高800倍。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國研究人員開發出一種可在消費級輝達GPU上解決複雜材料設計問題的高效能演算法，其速度比傳統方法提高800倍。這項突破為多個產業的複雜機械難題提供了新的解決方案。

這項新演算法由深圳北理莫斯科大學的研究團隊開發，該團隊由莫斯科國立大學和北京理工大學共同創立，提高近場動力學（peridynamics，PD）的計算效率，PD是一種尖端的非局部理論，可以解決複雜裂縫、損壞和斷裂等物理問題。它為使用廣泛可用的低成本、不受美國制裁的晶片解決航空航天，以及軍事應用等各個行業的複雜機械問題開闢新的可能性。

近場動力學在材料損傷建模方面已被證明具有優勢，但其高運算複雜度傳統上導致大規模模擬效率低下，存在記憶體佔用高、處理速度慢等問題。

為了解決這些挑戰，研究人員Yang Yang利用輝達Nvidia的CUDA程式技術創建PD-General框架。與傳統串行程式相比，他們的PD-General框架在Nvidia RTX 4070上實現高達800倍的速度提升，與基於OpenMP的平行程式相比，效能提升了100倍。

透過深入分析晶片的獨特結構，團隊優化演算法設計和記憶體管理，從而顯著提升效能。他們的研究成果於1月8日發表在《計算力學期刊》（Chinese Journal of Computational Mechanics）。

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