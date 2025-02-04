台灣三星Galaxy S25系列預購開跑 陳啟蒙：目標年增20％以上

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星年度旗艦機種Galaxy S25系列今日正式開始在台預購，預計於14日開賣，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙指出，台灣整體手機市場去年銷售量、金額年增1.5%，可說持平、止跌，今年可望反彈，而隨著Galaxy S25系列登場，在主打AI體驗升級、加大行銷預算，拉高AI知名度下，預期Galaxy S25系列銷售量可望較前一代成長20%以上。

陳啟蒙說，去年手機市場反彈，主要是三大電信商去年沒有太激烈的資費活動，今年也可望是在穩中求成長，而三大電信商對Galaxy S25系列表達相當有信心，且根據調查，「N-4」（新機前4代）的消費者還沒換機，今年會努力推動換機市場下，預期今年銷售量將年增20%、銷售額成長25%，而在今年行動通訊事業部在產品線完整布局下，看好全年行動通訊事業部營業額將達雙位數成長。

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針對最近中國Deepseek橫空出世，是否有助於AI手機普及，陳啟蒙說，科技永遠有驚奇，有新的破壞性創新對市場有新的激勵，今年不只有新模組產生，還包括關稅戰、匯率的不確定性，預計今年會是預期市場會蠻多變化的一年。

陳啓蒙進一步指出，今年整體手機需求雖然仍在，但匯率可說是唯一的風險，主要是匯率波動，是否對手機、裝置成本產生風險，將對消費者不利。

三星手機主要在越南生產，目前不受到影響，而家電生產地在墨西哥，不過，台灣仍有家電節能補助，預估影響不大，陳啟蒙說，當大家都有影響的時候，等於沒影響。

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