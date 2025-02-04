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中國反擊！控2美企涉歧視 列入「不可靠實體」清單

2025/02/04 15:15

美國總統川普對中國商品徵收10%的關稅，已於美東時間2月4日0時1分正式生效。（資料照，路透）美國總統川普對中國商品徵收10%的關稅，已於美東時間2月4日0時1分正式生效。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對中國商品徵收10%的關稅，已於美東時間2月4日0時1分正式生效。就在中美貿易關係趨於緊張之際，北京也在同一天宣布實施反制措施，包括對美國部分輸中產品，加徵10%至15%的關稅。此外，中國方面將美國PVH集團和因美納公司（Illumina Inc）列入不可靠實體清單。

根據中國商務部公告，即日起將2家涉嫌歧視中國企業的美國企業，列入「不可靠實體清單」。

中國商務部表示，為維護國家主權、安全和發展利益，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。

中國商務部並說明，上述2家實體，違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，還對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益，因此中方依照不可靠實體清單工作機制和相關法令，對其採取相應措施，自公布日起實施。

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