中國2/10起對美煤油等進口商品 加徵最多15％關稅

美國今（4日）起對中國輸美商品加徵10%關稅。作為反擊，中國宣布，2月10日起對美國部分商品加徵最多15%關稅。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國今（4日）起對中國輸美商品加徵10%關稅。作為反擊，中國宣布，2月10日起對美國部分商品加徵最多15%關稅。

綜合媒體報導，中國國務院關稅稅則委員會4日發布公告，指美國政府宣布以芬太尼等議題為由，對所有中國輸美商品加徵10%關稅。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

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中國國務院關稅稅則委員會稱，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15％關稅、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10％關稅。

而對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

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