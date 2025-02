川普擬對台半導體加徵關稅 陸行之：課稅認證工程非常浩大

美國總統川普(Donald Trump)近日再次抨擊台灣壟斷晶片生意,打算對半導體課徵全面關稅,甚至可能高達100%,引發市場高度關注。(美聯社)

〔財經頻道/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)近日再次抨擊台灣壟斷晶片生意,打算對半導體課徵全面關稅,甚至可能高達100%,引發市場高度關注。對此,知名半導體分析師陸行之表示看法,指美國若要把全球進口到美國的電腦、手機、伺服器系統裡面的晶片拆解,找到台灣是最終半導體製造產地,課稅認證工程將會非常浩大,並認為生命會找到出路,以後台灣製造半導體到美國要被課重稅,預料將有廠商會透過各種管道去賣。

陸行之今(4日)在社群平台臉書發文指出,本以為台積電(2330)可以跟AI大客戶來個上下體分離的股價表現,結果還是被川普的半導體關稅恐嚇打成同一類。但陸行之要投資人想想,美國政府要如何把全球、台灣、韓國、日本、德國進口到美國電腦、智慧手機、伺服器系統裡面的美國、歐洲、日本品牌晶片全部從板子上拆下再破壞拆開,然後找到台灣是最終半導體製造產地,稱「這課稅認證工程就非常浩大」。

陸行之又指,如果美國真的很順利找到產地,那美國當地市場半導體需求有多少比重%? 台積電美國廠能補多少比重% ?日本熊本廠及以後德國廠進去美國的東西可以補多少比重要不要課稅?從墨西哥系統組裝廠進去美國的東西被課25%的系統稅之後要不要再找出裡面的半導體產地雙重再來課一個半導體產地稅?

陸行之稱,如果不會再雙重課稅,那是不是半導體先到墨西哥組裝成系統再進口美國比較省稅呢?套句侏羅紀公園的電影名言,Life will find its way ou,尤其是台灣廠商更不怕死,AI GPU明明不能賣到中國和俄羅斯,就是有廠商透過各種管道去賣,以後台灣製造半導體到美國要被課重稅,不知道會不會有背包客走私進口到美國再來個5%?

文章最後,陸行之也提到荷蘭半導體大廠恩智浦(NXP),指恩智浦半導體的短期營收指引慘不忍睹,庫存又來到歷史新高,只能趕快砍自己的資本開支,並好奇恩智浦在新加玻跟世界先進(5347)的合資廠,不知是否會延後擴充,預料恩智浦可能會廠先蓋,採購設備量產再說。

