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LTN經濟通》川普的AI夢 馬斯克竟被排除？

2025/02/06 07:13

川普宣布啟動「星際之門」（Stargate）計畫，致力發展美國人工智慧（AI）基礎建設。（彭博資料照）川普宣布啟動「星際之門」（Stargate）計畫，致力發展美國人工智慧（AI）基礎建設。（彭博資料照）

德州將建10座數據中心

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普1月20日正式重返白宮，他上任後也不負眾望大舉推行多項政策，其中1項是宣布啟動「星際之門」（Stargate）計畫，致力發展美國人工智慧（AI）基礎建設。

川普推出的「星際之門」計畫，將由OpenAI、軟銀、甲骨文3家科技公司成立合資企業，打造AI運算的基礎設施，並整合各自的核心優勢，建立1個全新的技術平台或解決方案的合資公司，為Open AI在美國打造新的AI基礎建設，目標是確保美國在AI領域的領導地位，即使在中國的技術競爭壓力之下，仍不受影響。

這項計畫被譽為史上最大規模AI計畫，據悉，該公司第1階段預期將斥資1000億美元，並在4年內投資達5000億美元，預計為美國創造數十萬份就業機會，為全世界帶來龐大的經濟利益。

對此計畫，新聞週刊報導，星際之門計畫以德州為基地，目前已在該地區建設10座全新的數據中心。甲骨文共同創辦人艾利森（Larry Ellison）則指出，未來預計將數據中心擴展至20個地點。

艾利森表示，藉由AI技術，可以改變現行的醫療照護，例如疾病診斷、治療或研發癌症疫苗等。

川普宣佈OpenAI、軟銀、甲骨文將成立「星際之門」。（美聯社資料照）川普宣佈OpenAI、軟銀、甲骨文將成立「星際之門」。（美聯社資料照）

「星際之門」 名字源自科幻電影

就目前已知資訊來說，軟銀負責財務、OpenAI主導營運，並由軟銀創辦人兼社長、日本億萬富翁孫正義擔任董事長。星際之門計畫主要合作對象則有Arm、微軟與輝達（NVIDIA）等公司，預計將由這些科技公司負責設計和維護AI基礎設施所需的運算系統。

但據知情人士透露，川普「星際之門」的計畫公佈得倉促，馬斯克（Elon Musk）也質疑參與的企業「拿不出錢」。為什麼細節都不完備，川普就要強推這項5千億美元的AI計畫？

《CBS》報導，「星際之門」計畫，名字源自於1部科幻電影，凱投宏觀（Capital Economics ）經濟學家John Higgins的1份報告稱：「川普對星際之門的大力支持，是他第2任總統初期對AI打下的一劑強心針。」

不過這個計畫發布後，確實迴響有好有壞，例如馬斯克就在X平台發文諷刺說：「他們其實沒有這麼多錢。軟銀獲得確保的資金遠低於100億美元，我有權威消息。」

但當然也有人認為是1很棒的計畫，歐洲科技巨頭SAP執行長克萊因（Christian Klein）表示，川普「星際之門」的舉措是正確的，而且還可以提高政府的生產力，這是歐洲的一個很好的榜樣。

經濟學家稱：「川普對星際之門的大力支持，是他第2任總統初期對AI打下的一劑強心針。」（路透資料照）經濟學家稱：「川普對星際之門的大力支持，是他第2任總統初期對AI打下的一劑強心針。」（路透資料照）

摩根大通認爲，1000億美元的新增資本支出，可能有助於緩解人們對2026年AI晶片資本支出的擔憂。鑑於項目啓動的緊迫性，短期內輝達或將受益，但長遠來看，OpenAI和軟銀未來在訂製ASIC晶片方面的努力，或將對輝達等晶片製造商的市占產生潛在影響。

目前各大外媒目前對「星際之門」計畫的理解都差不多，還無法得知更詳細商業模式，但有這些科技巨頭成為「星際之門」參與者，估計將會有以下的發展，包括加速人工智慧應用、資料與算力平台的擴建、智慧城市與物聯網，實現智慧城市能源管理、資安監控。

馬斯克不看好「星際之門」計畫。（路透資料照）馬斯克不看好「星際之門」計畫。（路透資料照）

「星際之門」有四大挑戰

《富比世》指出，這項富有遠見的努力，旨在改變美國的AI基礎設施，使美國成為AI創新的全球領導者。然而，該項目的成功或失敗完全取決於細節，從解決電力供應挑戰到培養熟練的勞動力和確保強有力的治理，前進的道路無疑是複雜的，並且充滿了未開發的機會。

文章也列出未來的4大挑戰，包括能源解決、勞動力發展、有效的治理、來自各國競爭。如果星際之門成功發展，它將改變國家的經濟、技術和全球地位，但當然，成功取決於上述4點。

《富比世》指出，「星際之門」會兌現其承諾，還是成為過度擴張的警世故事？這還有待觀察。但有1點可以確定的是：在定義未來的競賽中，美國全力以赴。

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