林逸民：川普為美國掙黃金時代 台灣恭逢其盛

川普宣誓對巴拿馬運河態度 意在重擊中國。

（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕福和會會長林逸民指出，川普在就職典禮上慷慨激昂要為美國帶來黃金時代，其中多項議題強硬應中國，台灣應掌握此趨勢，為即將再度開展的美中貿易戰中， 突顯台灣戰略地位與價值。

林逸民說，有若干有憲法爭議的主張，川普團隊必然會做憲法的法律攻防，其實，那部份是美國的內政，對我們來說，還是最關心川普對於台灣與中國的態度。

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他指出，川普在就職演講上提到中國兩次，那是指責中國「營運巴拿馬運河」，抨擊美國是把巴拿馬運河交付給巴拿馬，並非交給中國。此言一出，國內又有許多人忙著「事實分析」，討論李嘉誠的和記黃埔算不算是中國政府所控制。但是這樣象牙塔式的分析可說見樹不見林。

川普宣誓對巴拿馬運河態度 意在重擊中國

他分析指出，川普此一言論一出，緊接著國務卿盧比歐將訪問巴拿馬，巴拿馬也已經全面清查相關中國投資，「項莊舞劍，意在沛公」，川普藉由牽扯中國，來作為威壓巴拿馬的藉口，也藉由聲稱中國介入巴拿馬運河，來提升對付中國的正當性，而中國企業的確投入巴拿馬相當深，巴拿馬甚至可能藉著川普的威壓，沒收其投資，來彌補降低對美運費收入的損失。不論中國到底有沒有介入巴拿馬運河與否，川普發言表達的是：他要重重打擊中國，這點是千真萬確。

盧比歐隨後與中國外長王毅通話，王毅竟擺起老臉要他「好自為之」，面對中國「七月半鴨子，不知死活」，盧比歐稍後發言「高度關切中國威脅台灣與南海」高舉保台抗中，同時呼應川普，強調「推動美國利益並把美國人民放在最優先」，也就是宣示將即刻開始川普理由為「打擊中國傾銷，保護美國勞工」的對中貿易戰。

川普政府的這樣強勢作風，共和黨內支持度如何？這可從川普內閣人選中爭議性最高的國防部長赫格塞思的參議院同意投票結果來看，美國參議院目前共和黨有53席，民主黨45席，無黨籍2席，投票時，共和黨3席跑票反對，因此成為50:50同票，由副總統萬斯投下決定票，使得赫格塞思順利通過就任。

也就是說，即使最大爭議性的人選，都只有3人有不同意見，共和黨內對川普的支持相當穩固，這也是必然，因為川普此次總統大選，普選票也獲得勝利，美國終究是民主國家，參議員當然還是要順應民意。

林逸民認為，台灣鼓吹「疑美論」的人士，眼看中國經貿敗象已露，改鼓吹「疑川論」，剛好台灣黨外以來民主運動發展大多走左派，對川普的右翼路線感到刺眼，因此「疑川論」造成不小回響，其實川普已經就任，台灣應該別再懷疑，要加緊跟上。

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