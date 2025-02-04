馬斯克涉政惹禍？特斯拉加州、法國銷量暴跌 股價重挫逾5％

特斯拉加州、法國銷量暴跌，週股價重挫逾5%（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克涉政惹禍？特斯拉去年第4季在全美最大電動車市場加州銷售量下滑約8%，全滑跌12%，而特斯拉第2重要車型Model 3的銷量全年更暴跌36%，不僅加州銷售下滑，特斯拉1月在法國的掛牌量更暴跌63%，創2022年8月來最低水平，專家認為，特斯拉銷售衰退可能與馬斯克涉政有關，受此衝擊，週一特斯拉股價重挫逾5%。

特斯拉週一股價開盤直接摜破400美元，以386.68美元開出，股價一度觸及374.36美元，受銷售下滑衝擊，終場股價跌5.17%，收383.68美元。

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外媒報導，根據彭博報導，加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）提供的數據顯示，加州作為全美最大的電動車市場，特斯拉在加州的銷量去年第4季度下降近8%，全年下滑12%，其中，Model 3轎車的年註冊量更是暴跌36%上。

分析認為，特斯拉在加州銷售下滑，可能是執行長馬斯克積極介入美國大選中所造成的。

馬斯克在2024年美國總統大選，至少花費2.88億美元（約新台幣95億元）支持川普及其他共和黨候選人，然而加州在2024年大選中，支持民主黨總統候選人賀錦麗的選民數量，仍比川普支持者多出20.2%。

在川普贏得選舉後，加州州長紐森也威脅將特斯拉排除出可能提供電動車補貼的品牌名單之外。分析認為，如果川普兌現競選承諾，取消聯邦消費者電動車稅收抵免，這將對特斯拉的銷售產生進一步的影響。

不光是加州銷售下滑，特斯拉1月份在法國的註冊量更暴跌63%，創下自2022年8月以來的最低水平。

根據法國汽車行業協會（La Plateforme Automobile）的數據，特斯拉1月份僅註冊了1141輛新車，遠低於整體市場表現。相比之下，法國汽車市場整體銷量下降6.2%，電動車銷量微降0.5%。

馬斯克近幾個月來在歐洲政治中扮演了前所未有的角色，他公開支持德國極右翼政黨「德國選擇黨」（Alternative for Germany, AfD），並多次抨擊英國首相施凱爾（Keir Starmer）及其工黨政府。

目前尚不清楚，這種政治立場是否已經對特斯拉在歐洲的需求造成影響，但其市場表現持續低迷。

同時，特斯拉去年在歐盟各國的註冊量下降13%，其中德國市場（歐盟最大汽車市場）佔據了大部分跌幅。特斯拉在德國的銷量受到了產品更新緩慢、市場競爭加劇以及政府補貼取消的影響。

2023年特斯拉在德國的銷量暴跌41%，而同期德國電動車整體銷量下降27%。德國聯邦機動車管理局（Federal Motor Transport Authority）預計將在週三公佈1月份的市場數據。

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