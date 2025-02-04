巴隆周刊 : 2025年美國將喪失僅存AAA 信用評級

外媒指出，美國2025年前景嚴峻，將失去最後一個AAA信用評級。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政逐年惡化，目前在三大評級機構中，只剩穆迪對美國保持AAA評級，惠譽和標普都已經將美國的信用評級下調至AA+。《巴隆週刊》指出，美國迄今為止缺乏有效措施來減緩政府債務成長，市場認為美國不值得獲得AAA評級，預計2025年將會失去僅存的3A評級。

《巴隆週刊》指出，美國聯邦債務總額已遠遠超過美國經濟規模，其債務與國內生產總值之比已達到為贏得第二次世界大戰而承擔的最高水平。

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在當時，美國為了打敗法西斯主義，無論付出多大的代價都是值得的。但現在美國充分就業、也沒戰爭，去年的財務赤字卻高達1.8兆美元、佔GDP的6%以上。

美國國債一直是無風險投資的全球標準，但不斷膨脹的財政債務，導致借款和利息支出持續成長，現今光利息支出每分鐘就高達約200萬美元（約新台幣6606萬元），美國正瀕臨「破產」。

坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）聯合創始人戴維·科托克（David Kotok）指出，在信用違約交換（Credit Default Swap；CDS）市場上，美國國債違約擔保成本正在暗中上升。

科托克表示，自2008年金融危機爆發以來，美國政府5年期CDS的價格從8.4個基點上升至32個基點。每個基點（1個基點是百分之1）的上升，意味著28兆美元（約新台幣924.5兆元）的美國公開交易債務的額外利息支出280億美元（約新台幣9245億元）。

去年底，全球最大的私人企業蘋果發行了2033年5月到期的4.30%票據，該公司與美國一樣獲得了標準普爾的AA+評級，但交易價格卻微不足道。根據彭博數據顯示，該利差較同類美國國債高出5個基點。

據了解，標準普爾早在2011年就將美國主權信用評等從AAA調降到AA+，2023年8月惠譽也將美國長期外幣發行人信用評等從AAA下調至AA+，理由也是財政問題，僅剩穆迪是唯一仍對美國政府主權信用維持最高評等的評等機構。

不過，穆迪在2024年11月時，將美國主權信用評等展望從穩定下調至負面，理由是財政赤字龐大、債務承受能力下降，政治兩極化，當時還引發華府不滿回應。

科托克認為，美國赤字飆升的主要罪魁禍首是「利息」，它已經超過了軍費，每年超過1兆美元（約新台幣33.01兆元）。

《巴隆週刊》指出，不管標準普爾、惠譽或穆迪這三大信評機構評比為和，山姆大叔的信用已被市場下調。

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