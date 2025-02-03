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華爾街日報：北京兩手策略 迎戰川普2.0貿易戰

2025/02/03 21:22

《華爾街日報》報導，中國已準備與美國談判，將聚焦於恢復與川普首次總統任內簽訂卻未完成的「第一階段貿易協議」。（路透資料照）《華爾街日報》報導，中國已準備與美國談判，將聚焦於恢復與川普首次總統任內簽訂卻未完成的「第一階段貿易協議」。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對中國進口商品加徵關稅，外界關注北京當局將如何因應。《華爾街日報》報導，中國已準備與美國談判，將聚焦於恢復與川普首次總統任內簽訂卻未完成的「第一階段貿易協議」，與此同時，北京也在加強中央控制，為中國與美國展開長期競爭做準備。但有分析師說，時空環境已有所不同，美中要達成新協議的難度更大。

川普以中國未能打擊用於製造芬太尼的化學品為由，對中國進口商品加徵10%關稅，但美中雙方似乎都尚未準備好發動全面貿易戰，尤其是當前中國經濟疲弱，中國領導人習近平已暗示，有意與川普進行談判。北京當局認為10%的關稅只是川普施壓的方式，卻不是中國領導層無法忍受的「極限施壓」，川普近來也暗示願意與北京對話，推遲先前所說要對中國進口商品徵收60%關稅的威脅。

報導說，北京當局已準備提出初步方案，以阻止川普政府進一步對中國加徵關稅和實施科技管制。知情人士透露，北京初步的方案將聚焦於恢復美中在2020年1月簽訂卻未完全落實的第一階段貿易協議。

根據美中簽署的第一階段貿易協議，中國國承諾在2年內增購美國商品和服務2000億美元。但華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）的估計顯示，中國只購買了所承諾的58%商品。

知情人士說，中國這次打算再次提出購買更多美國農業、能源和工業產品；但中國還會提出，美國應允許其購買真正需要的商品，例如目前遭到出口管制的美國晶片和其他科技產品。

美國財長貝森特曾在聯邦參議院就其人事案舉行的聽證會上表示，願意就執行美中第一階段貿易協議的採購條款與中國談判，或許還會敦促中國制訂追加條款，以彌補過去4年的缺口。

報導說，中國還計畫擴大對美國的投資，並再度承諾不會讓人民幣貶值以取得競爭優勢，同時承諾減少芬太尼前體的出口。此外，中國還打算將TikTok視為「商業問題」，以回應川普希望美企持有該應用程式50%股權的提議，這意味了北京當局打算置身事外，讓TikTok母公司北京字節調動的投資人與感興趣的美國競購者談判達成協議。

不過，目前還不清楚北京當局是否願意放棄度TikTok引算法的控制，該演算法是TikTok向用戶推送內容的秘密公式，中國已將其列入出口管制清單中。

中國提出的初步方案顯示，在國內經濟壓力擴大之際，習近平有意迎合川普喜歡做交易的興致。與此同時，習近平正在加強中央控制，為中國與美國展開長期競爭做準備，尤其在涉及科技的領域，北京也將制定一套反制策略，以增強自己在談判中的籌碼。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）研究主管葛藝豪（Arther Kroeber）表示，中國將非常樂於進行協議的談判，其目的基本上是削弱美國的攻勢，而不是獲得任何實質性的東西。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強表示，美中第一階段貿易協議的完成率約60%，如今很多情況都發生了變化，包括國家安全問題、美國對中國實施科技出口管制等，這些都使兩國達成某種升級協議的難度大增。

邢自強預測，美國對中國加徵的關稅將穩步上升，從目前對所有商品加徵10%，今年年中增至15%，年底最高達到26%，2026年底恐升至36%。

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