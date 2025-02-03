敦吉去年毛利率新高 每股賺5.3元

敦吉今公佈自結去年獲利數，受惠高毛利的製造業務營收比重持續提升，去年全年毛利率達28.46%，創歷史新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕零組件暨通路商敦吉（2459）今公佈自結去年獲利數，受惠高毛利的製造業務營收比重持續提升，去年全年毛利率達28.46%，創歷史新高，稅後純益5.74億元，年減5%，每股稅後純益5.3元。

敦吉去年合併營收為51.68億元，年減30%，其中，音圈馬達部件為最大營收來源，占比達30.07%，其次為連接器8.50%及車用設備8.13%。

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敦吉表示，儘管整體營收有所下降，但在高毛利產品的驅動下，包括前二大營收來源為製造事業群的產品，毛利率達28.46%，較去年成長約9個百分點，創下年度歷史新高。

敦吉表示，去年營業利益為7.65億元，年增5%；稅前淨利為9.7億元，年增4%；稅後淨利為5.73億元，每股稅後純益為5.3元（若排除子公司匯回股利課稅對每股純益影響數1.40元，每股純益可進一步達6.7元）。

敦吉說明，去年營收下滑主要原因為光學讀取頭（OPU）產品結束生命週期，營收占比從27.03%急劇下降至僅2.54%，年度營收減少超過18億元，導致營收年減30%，因OPU產品的毛利率較低，對集團整體獲利的影響有限。

敦吉指出，製造事業群仍為集團去年的營運主力，全年貢獻營收占比達55%，獲利占比更是高達75%。其中，音圈馬達產品需求持續強勁，尤其是音圈馬達SMT產品，營收年增超過60%；音圈馬達成型產品，營收年增超過10%，顯示出市場對該產品的穩定需求。

敦吉表示，驗證事業群在去年營收及獲利上皆皆交出成長成績，年度營收和獲利分別增長8%和9%，其中，電磁相容測試業務表現尤其亮眼，營收年增超過20%。

展望未來營運，敦吉指出，製造事業群在四面向持續推展，包括擴大經濟規模、創造產品價值、開發新產品、提升市占率。

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