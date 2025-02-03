美媒：DeepSeek震驚崛起輝達不意外 因它是驅動者

中國人工智慧公司DeepSeek使用不太先進的輝達晶片實現AI能力的飛躍，震撼產業界。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街日報報導指出，中國人工智慧公司DeepSeek使用不太先進的輝達晶片實現AI能力的飛躍。一些投資者認為，輝達此舉將削弱西方市場對輝達頂級產品的競爭力，隨後輝達股價一天內下跌17%，市場也震驚四起，但輝達本身並不感到意外，因為輝達正是DeepSeek的驅動者。

美國政府和國會兩黨都視中國為美國最大的全球競爭對手，然而，輝達也知道其在中國的所作所為會帶來風險。該公司認為，向中國客戶銷售產品有助於帶來收入，進而維持在人工智慧領域的全球領先地位。

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輝達主管表​​示，最好是讓這些客戶向輝達購買數十億美元產品，並繼續依賴其晶片及其周圍的軟體，而不是讓他們尋找中國的替代品。

報導指出，過去3年來，輝達憑藉其在人工智慧晶片領域的主導地位，市值達到3兆美元左右，該公司一直在努力在中國盡可能多地開展業務。每當美國增加對輝達晶片銷售的限制時，它就會趕緊設計出既符合規定又能提供有競爭力的產品的新晶片，這讓試圖監管的華府國家安全官員感到沮喪。

輝達將DeepSeek的模型描述為Nvidia晶片如何推動人工智慧進步的進一步證據，並表示推動產業發展的公司將繼續需要大量最先進的晶片。輝達表示，DeepSeek的進步並沒有改變其對晶片監管方式的看法。輝達表示：我們嚴格遵守所有出口限制。我們的成功為美國工業走向全球打開了大門。

輝達執行長黃仁勳上週五在白宮與川普會面，了解討論情況的人士稱，兩人首次會面討論人工智慧政策。有人稱，在談到DeepSeek話題時，黃仁勳告訴川普，民眾的反應過度了。

輝達副總裁Ned Finkle表示：美國透過創新、競爭和與世界分享我們的技術才能取得勝利，而不是退縮到政府過度干預的壁壘後面。

被提名美國商務部長霍華德·盧特尼克 （Howard Lutnick） 在周三的確認聽證會上表示，他不希望美國技術幫助中國進行創新。他在聽證會上表示：Nvidia的晶片驅動著DeepSeek模型。這一切都必須結束。

華爾街日報指出，輝達的考慮是長遠的：它相信中國將在未來幾年成為一個重要的市場。作為全球領先的製造業強國，中國很可能成為機器人、自動駕駛等人工智慧相關領域的領導者之一。

輝達致力於中國業務，努力保留4000名員工，這是其競爭對手所覬覦的。黃仁勳在最近的北京聚會上透露，輝達在中國的年度員工流動率僅為0.9%，低於輝達在2%的全球平均水平。

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