近300萬人失業大軍 德陷入二戰後最長經濟衰退

2025年1月德國失業人數接近300萬人。研究人員認為，德國已陷入第二次世界大戰以來最長的經濟衰退。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國經濟持續下滑，聯邦就業局 （BA） 的官方數據顯示，2025年1月德國失業人數接近300萬人。研究人員認為，德國已陷入第二次世界大戰以來最長的經濟衰退。

德國持續的經濟衰退，給工業帶來嚴重打擊，關鍵產業出現大規模失業。德國經濟困境目前已延續至連續第二年萎縮，加劇許多人對這個曾經強大的工業強國正失去動力的擔憂。

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聯邦統計局1月15日已證實，2024年經濟將萎縮0.2%，符合經濟學家的悲觀預測。根據統計局1月31日發布報告，失業人數較去年12月激增18萬6000人，達到299萬3000人。

與2024年1月同期相比，這一數字增加18萬7000，表明歐洲最大經濟體的危機正在加深。

更廣泛的所謂就業不足指標，包括參加勞動力市場計劃和短期喪失工作能力的就業不足人數，僅在1月份就增加6000人，達到371萬4000人，比一年前增加10萬7000人。職位空缺也正在迅速消失，就業成長動能越來越弱。

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