新北溪北轉運站啟動BOT招商 規劃引進商旅、百貨

新北市交通局規劃興建溪北轉運站，基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁。（交通局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局啟動溪北轉運站BOT招商程序，預計引進民間投資金額約60億元，規劃興建A、B兩處基地，包括24席大客車月台及候車設施，以及可容納700多格汽車停車位、上千格機車停車位的大型停車場，並評估商務旅館及百貨零售商場進駐，打造複合型轉運站，預計2030年完工啟用。

交通局簡任技正吳政諺指出，溪北轉運站基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，交通局已於1月16日辦理地方說明會，邀集新莊、五股、泰山居民及選區議員說明最新規劃內容，會中民眾針對周邊交通提供意見，均詳加紀錄納入參考，審慎研擬交通策略，預計2月底前公告招商。

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吳政諺表示，轉運站規劃A、B共2塊基地，其中A基地為地上9層，地下1層、基地B為地上10層，地下3層建物，共規劃24席大客車月台及候車轉運站設施，以及可容納700多格汽車位、上千格機車位的大型停車場，同時評估引進商務旅館及百貨零售商場，預計引進民間投資金額約60億元，以強化大漢溪以北地區的交通運轉及區域生活機能。

交通局指出，近年來國道客運市場低靡，為促進民間廠商投資，溪北轉運站朝向複合型轉運站規劃，除了滿足市民大眾運輸需求，也配合基地周邊的都市發展，規劃引進多元的商務旅館和百貨商場等附屬事業，將於2月13日在凱撒大飯店辦理招商說明會。

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