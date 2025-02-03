晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新北溪北轉運站啟動BOT招商 規劃引進商旅、百貨

2025/02/03 16:25

新北市交通局規劃興建溪北轉運站，基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁。（交通局提供）新北市交通局規劃興建溪北轉運站，基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁。（交通局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市交通局啟動溪北轉運站BOT招商程序，預計引進民間投資金額約60億元，規劃興建A、B兩處基地，包括24席大客車月台及候車設施，以及可容納700多格汽車停車位、上千格機車停車位的大型停車場，並評估商務旅館及百貨零售商場進駐，打造複合型轉運站，預計2030年完工啟用。

交通局簡任技正吳政諺指出，溪北轉運站基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，交通局已於1月16日辦理地方說明會，邀集新莊、五股、泰山居民及選區議員說明最新規劃內容，會中民眾針對周邊交通提供意見，均詳加紀錄納入參考，審慎研擬交通策略，預計2月底前公告招商。

吳政諺表示，轉運站規劃A、B共2塊基地，其中A基地為地上9層，地下1層、基地B為地上10層，地下3層建物，共規劃24席大客車月台及候車轉運站設施，以及可容納700多格汽車位、上千格機車位的大型停車場，同時評估引進商務旅館及百貨零售商場，預計引進民間投資金額約60億元，以強化大漢溪以北地區的交通運轉及區域生活機能。

交通局指出，近年來國道客運市場低靡，為促進民間廠商投資，溪北轉運站朝向複合型轉運站規劃，除了滿足市民大眾運輸需求，也配合基地周邊的都市發展，規劃引進多元的商務旅館和百貨商場等附屬事業，將於2月13日在凱撒大飯店辦理招商說明會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財