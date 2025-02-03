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瑞波幣暴挫逾27％！香港「這份」監管名單引爆殺機

2025/02/03 14:52

瑞波幣（XRP）週一暴跌逾27%（路透）瑞波幣（XRP）週一暴跌逾27%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞波公司旗下瑞波幣（XRP）因未列入香港證監會加密貨幣批准名單中，引發拋售潮，週一暴跌逾27%，觸及1.8739美元。

CryptoSlate報道，香港金融監管機構證券及期貨事務監察委員會（SFC）向2家本地交易所Panther Trade和YAX頒發了在該市運營的許可證，這是2025年頒發的首批加密貨幣交易許可證。

值得注意的是，香港證監會僅批准了4種加密貨幣進行交易，分別是比特幣、以太幣、Avalanche和Chainlink。

而瑞波公司的XRP未列入該名單，引發人們對其他在香港地區監管立場的質疑，儘管XRP在全球範圍內被廣泛採用，但目前還不允許在香港進行交易。

鑑於市場擔憂川普關稅戰將加劇通膨，交易員在週一亞市紛紛拋售比特幣和其他主流加密貨幣，而瑞波幣則在香港利空消息傳出，導致XRP暴跌超過27%，觸及1.8739美元，截至台北時間14點45分，報2.2971美元，跌20.8%。

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