第一金獲利連4年創新高！ 董座期許再攀高峰

第一金融集團舉辦金蛇年視訊新春團拜，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（中）、金控總經理方螢基（左）、銀行總經理李嘉祥（右）期許業績再攀高峰。（第一金提供）



〔記者陳梅英／台北報導〕第一金融集團於2月3日舉辦視訊新春團拜，由第一金控暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席，並連線至各子公司及國內營業單位，一起在金蛇年開工日迎財神、接好運，期許新的一年獲利再創輝煌，締造高峰。

2024年第一金融集團獲利續創佳績，集團合併稅後盈餘253.59億元，連續4年改寫新高，成長近13％，其中，一銀稅後盈餘238.06億元，成長逾10％；銀行以外子公司稅後盈餘合計23.16億元，成長近30％，獲利占比進一步提高到約9％。

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業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，一銀積極強化財富管理2.0業務，高資產管理資產規模排名業界第一，在中小企業放款亦連續15年位居全體銀行第一名；此外，第一金證券持續深耕承銷業務，輔導星宇航空於2024年掛牌上市。

展望2025年，第一金融集團將以「穩健創新、永續韌性」為經營策略主軸，積極凝聚集團通路動能，提升全方位財管服務，並強化法令遵循、防制洗錢、內控制度、風險管理及資訊安全，同時追求淨零排放，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。

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