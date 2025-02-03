DOGE要全面控制美國政府？馬斯克「行軍床」駐紮OPM大樓（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克領導的政府效率部（DOGE）不僅已獲得美國財政部支付系統的存取權，且馬斯克還將觸角伸向了OPM和總務管理局等重要聯邦機構，甚至在人事管理局（OPM）總部5樓安裝了沙發床“安營扎寨”，以確保全天候工作。

外媒報導，在辦公室「安營扎寨」、各部門安插「眼線」、堪比當年聲勢浩蕩入住twitter，在川普政府履新僅2週之際，「矽谷」鋼鐵人馬斯克以令人瞠目的速度，將觸角伸向了美國聯邦政府的核心命脈。

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這次，馬斯克插手了美國政府的核心支付系統，這個系統幾乎處理了美國政府88%的聯邦支付，涉及每月向8100萬人支付社會安全、醫療保險和退伍軍人福利等生存血液。

根據《華爾街日報》的報道，1月，DOGE成功獲得美國財政部的批准，開始接觸並管理這項至關重要的支付系統。財政部長Scott Bessent批准了這項決定，儘管DOGE僅獲得「唯讀」權限，不能直接修改支付數據。不過，馬斯克自信滿滿，表示透過削減冗餘和精簡流程，預計政府將節省高達每天40億美元（約新台幣1320億元）的支出。

馬斯克的野心不只如此，DOGE也迅速接管了包括人事管理局（OPM）和總務管理局在內的多個重要政府機構。路透社的報道指出，馬斯克甚至在OPM總部五樓安裝了沙發床“安營扎寨”，以確保全天候工作，該辦公室是主任辦公室，只能透過安全徽章或安全護送人員進入。這項做法讓人聯想到馬斯克2022年接管Twitter時的做法。

隨著部分資深公務員被排除在管理數百萬聯邦僱員個人資料的電腦系統之外，包括出生日期、社保號碼等敏感資訊的監督缺失，網路安全隱患也隨之加劇。1位官員坦言，我們無法看到他們在電腦和資料系統中做什麼。這引發了極大的擔憂，沒有監督，會產生真正的網路安全和駭客入侵隱患。

馬斯克似乎在用行動證明，他不僅要改變政府內部運作的效率，更要透過這種幾乎霸道的手段，將自己的影響力遍佈到美國政府的各個角落。

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