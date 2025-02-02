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川普開始徵收關稅 羅伯特清崎：黃金、白銀、比特幣恐崩潰

2025/02/02 09:32

川普（圖右）開始徵收關稅，對此羅伯特清崎（圖右）表示看法，認為黃金、白銀、比特幣可能崩潰。（法新社）川普（圖右）開始徵收關稅，對此羅伯特清崎（圖右）表示看法，認為黃金、白銀、比特幣可能崩潰。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮日前正式宣布，2月起對加拿大、墨西哥、中國徵關稅，消息一出，引發外界關注。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為黃金、白銀、比特幣恐將崩潰。

綜合媒體報導，美國白宮宣布，2月1日起將對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品徵收10%關稅，美國總統川普（Donald Trump）已正式簽署行政命令，將於下週二（2月4日）實施。

根據加國政府消息人士，美國當局已通知渥太華（Ottawa），2月4日起將針對除石油等能源產品之外的所有出口產品徵收25%關稅。

對於川普開始徵收關稅，羅伯特清崎週六（1日）在社群平台X發文表示看法，認為黃金、白銀、比特幣可能崩潰。

儘管黃金、白銀、比特幣價格可能崩潰，羅伯特清崎並不擔心，稱在價格暴跌後他會再買更多。羅伯特清崎認為，真正的問題是債務，它只會變得更糟，並稱崩潰意味著資產正在出售，是時候變得更富有了。

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