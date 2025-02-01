Z世代十大冬季旅行目的地 亞洲這兩城市入榜

Z世代十大冬季旅行目的地，日本大阪列入亞洲首選名單。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Airbnb最近的一份報告，Z世代希望透過新的、令人興奮的冒險來逃離寒冬，並列出2025年十大頂級冬季目的地。

Airbnb主編基拉姆（Ali Killam）向CNBC Make It表示：氣候更溫暖的海灘地區在Z世代中非常流行。他們前往那些提供令人興奮的文化體驗的城市，這些城市融合現代設施和歷史意義，同時還能靠近戶外自然體驗。

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在亞洲方面，日本大阪和泰國曼谷列入首選名單。亞洲的這兩個目的地之所以受到Z世代的青睞，是因為他們的錢可以花得很值得。泰國曼谷一直被稱為經濟實惠的旅遊目的地，多年來，從美國前往日本的遊客數量持續增加。

歐洲則以西班牙阿利坎特和德國慕尼黑入榜。德國慕尼黑之所以受到年輕遊客的青睞，是因為它是一個融合了文化、歷史和自然體驗的城市。慕尼黑為遊客提供許多戶外活動，如健行、滑雪和單板滑雪。該城市也是慕尼黑啤酒節和一些德國最大的啤酒廠的所在地。

美洲以巴西塞古羅港、巴西普拉亞格蘭德、美國佛州大奧蘭多、墨西哥普拉亞德爾卡曼，以及烏拉圭埃斯特角城入榜。巴西有兩個熱門地區上榜。 Killam將此歸因於Z世代旅行者想要享受陽光以及探索新興地方的渴望。

澳洲的雪梨吸引Z世代想要享受陽光。雪梨位於該國東海岸，擁有標誌性的邦迪海灘和藍山。

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