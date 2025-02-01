DeepSeek創辦人返鄉 老家成旅遊打卡景點

DeepSeek創辦人兼執行長梁文鋒農曆春節回鄉探親時，受到廣東省人民的熱烈歡迎。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據中國媒體週六報導，人工智慧應用程式DeepSeek創辦人兼執行長梁文鋒農曆春節回鄉探親時，受到廣東省人民的熱烈歡迎。

《南華早報》指出，40歲的梁文鋒在春節假期抵達廣東省南部港口城市湛江吳川米歷嶺村時，受到了英雄般的歡迎。當地居民舉著紅色橫幅，歡迎梁文鋒成為「家鄉的驕傲」。

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隨著人們紛紛前來參觀DeepSeek創辦人的村莊，梁的家鄉已經成為一個旅遊景點。附近街道變得車水馬龍，他老家在村口拉出標語，歡迎「打卡大軍」。

居民舉著紅色橫幅，歡迎梁文鋒成為「家鄉的驕傲」。（取自網路）

根據《南方日報》報導，初中班主任容先生回憶，梁文鋒來自一個非常普通的家庭，父母都只是小學語文教師。他從小就在數學領域顯露出非凡天賦，初中就已經學完高中數學，甚至開始接觸大學數學，在班上非常突出。儘管如此，梁文鋒並不是典型書呆子，而是有著自己獨到的學習方法和思考方式。

本週稍早引發全球科技股拋售的DeepSeek據稱已成為美國下載次數最多的免費應用程式。投資者對低成本、開源的生成式人工智慧工具能夠與OpenAI的ChatGPT等領先的人工智慧應用程式競爭，令人感到驚訝。

在中國避險基金High-Flyer的支持下，DeepSeek於1月20日推出DeepSeek-R1大型語言模型。美國總統川普表示，DeepSeek的突然崛起應該為美國科技公司「敲響警鐘」。

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