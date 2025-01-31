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春節穩定物價 中油2月民生與工業氣價凍漲、電業漲3％

2025/01/31 17:29

適逢農曆春節期間配合政府穩定物價政策，民生及工業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收，電業用戶氣價調漲3%。 （示意圖，路透）適逢農曆春節期間配合政府穩定物價政策，民生及工業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收，電業用戶氣價調漲3%。 （示意圖，路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣中油公司今（31）日宣布，適逢農曆春節期間配合政府穩定物價政策，民生及工業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收，電業用戶氣價調漲3%。

中油指出，2月因烏克蘭終止俄羅斯行經烏國天然氣管線對歐陸輸送天然氣，加上歐洲寒流來襲，歐洲地區與亞洲地區競購液化天然氣（LNG），導致全球LNG現貨價格飆升、創下自2023年10月以來新高，加上央行今年1月份新台幣兌美元平均收盤匯率較上月平均收盤匯率貶值約1.38%等因素影響，以致氣源成本增加。

中油續說，依據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。但適逢農曆春節期間，為配合政府穩定物價政策，民生及工業用戶氣價不調整，由台灣中油吸收。

2024年台灣中油稅前虧損355億元、累積虧損691億元，逾資本額二分之一，其中2024年政策性吸收金額736.65億元，天然氣吸收金額高達355.82億元。

中油表示，另考量中油公司負債比高達93%，財務負擔沉重，為避免虧損持續擴大，並反映部分氣源成本，2月份電業用戶氣價調漲3%，調整後仍低於成本。

其他未調足部分，中油表示，持續由中油吸收。

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