公部門禁用DeepSeek 數發部：屬「危害國家資安產品」

中國DeepSeek開發的AI大模型，引發用戶資料被「送中」的安全疑慮。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕中國DeepSeek開發的AI大模型引發用戶資料被「送中」的安全疑慮，美國海軍率先開出第一槍，要求其成員不得下載DeepSeek；我國數位發展部今天也表示，DeepSeek AI產品為「危害國家資通安全產品」，依法要求公務機關限制使用，意即公部門設備不得下載或使用相關服務。

基於國家資通安全考量，數發部特別警示公務機關與關鍵基礎設施等應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

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數發部表示，依行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開的資訊，也不得向生成式AI詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題。

此外，因DeepSeek AI服務為中國產品，其運行涉跨境傳輸及資訊外洩等資安疑慮，屬危害國家資通安全產品，為防範公務機關內部資訊在無法有效監管的情況下外流並構成危害風險，數發部已依法要求公務機關限制使用。

數發部指出，我國從2019年行政院公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，已明確要求中央與地方機關（構）、公立學校、公營事業、行政法人以及自行或委外營運提供公眾活動或使用的場地，限制使用危害國家資通安全產品。

數發部強調，上班時間內不得利用電腦及網路設備從事與公務無關的行為，各機關資通安全防護至關重要，數位發展部將持續掌握相關技術發展，並適時調整資安政策，以保障國家資訊安全。

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