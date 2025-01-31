股價過度波動 ASML宣佈未來不再公佈「1數據」

艾司摩爾宣佈，未來將停止在季度財報中公佈新增訂單。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，公司決定停止在季度財報中公佈備受關注的「新增訂單」，並稱公佈新訂單的同時都會造成公司股價過度波動。

《路透》報導，ASML表示，公司財測是更好的指南，因為他們基於與晶片製造商關於其產能計劃的討論，在這些計劃當中，ASML的設備發揮了重要作用。然而，新訂單則可能需要6到18個月的時間才能反映，這使得公司很難解釋每季的數據將如何發展，有時還會導致股價大幅波動。ASML財務長達森（Roger Dassen）表示，波動因素很重要。

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少部份的分析師認為，ASML的這項決定令人遺憾，但多數人分析師都可以理解。ASML公佈這項決定之際，公司正因為Q4新訂單超出預期，連帶股價在週三（29日）飆漲7％。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師魯索（Sara Russo）表示，這對於投資人來說可能會是缺點，因為這項數據可以協助觀察平均新增訂單額度的變化情況，以及是否對未來12個月以上的積壓訂單有信心。但魯索也補充，自己確實同意ASML的觀點，公佈單季的新增訂單，對於企業長期健康和穩定性來說，並不是一個非常有用的衡量標準。

最新財報顯示，與第3季的26億歐元（約新台幣890.89億元）相比，ASML第4季預訂量衝上71億歐元（約新台幣2432.81億元），背後主要可能由晶圓代工龍頭台積電（2330）的訂單所推動，台積電本（1）月表示，2025年資本支出將達380億至420億美元（約新台幣1.24兆元至1.37兆元）。

Degroof Petercam分析師羅伊格（Michael Roeg）也認同ASML的作法，並稱，包括台積電、英特爾（Intel）和三星（Samsung）在內，大買家的資本支出實際上已經告訴投資人足夠的資訊。

2024年，ASML股價一度飆升30％以上，到了，隨後卻吐回多數漲幅。達森指出，事實上，ASML全年的銷售、獲利皆符合公司在1月發佈的預測，如果把每季擺在一起看，表現並不差。

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