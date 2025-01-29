幸運黑曼巴背號 健身男刮中100萬

台彩表示，「1200萬大吉利」刮刮樂，已刮出1個1200萬元、10個100萬元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，台北1位熱愛健身的30多歲男性，是NBA球星黑曼巴（24號球衣）的粉絲，請彩券行店員給他一張尾數24號的刮刮樂，正巧檯面上有張編號尾數24號的「1200萬大吉利」，結果刮中100萬元，中獎人開心表示，如果今年有機會的話，想拿著這筆獎金圓自己去美國看NBA的夢。

據台北市北投區自強街「鑫睿彩券行」代理人李小姐描述，彩券行的老闆及店員都是籃球迷，因此店內佈置各式各樣的籃球小物，其中代理人特別喜歡一位24號球衣（綽號黑曼巴）的球星，而且很多人都將他24背號當成幸運號碼，中獎人就是被這位球星的照片吸引，表示也是他的粉絲，於是馬上請店員給他一張尾數24號的刮刮樂，果真中了100萬元。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，「1200萬大吉利」刮刮樂，共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。根據統計，截至1月28日止，已刮出1個1200萬元、10個100萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法