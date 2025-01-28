夢到廁所是吉兆！台南彩券行1天刮出2個100萬

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂，已刮出1個2000萬元、84個100萬元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，台南市麻豆區中正路「探吉佑彩券行」，同1天內刮出2個100萬元，先是上午1位年約60歲的男性，買了「2000萬超級紅包」回家刮，赫然發現刮中100萬元；另1組幸運兒是1對年約20多歲情侶，兩人分別挑了2000元及200元刮刮樂，其中女生挑的「2000萬超級紅包」刮中100萬元。

據「探吉佑彩券行」代理人盧小姐描述，第1位中獎人表示，因為店員總是笑臉迎人，所以經常來光顧，刮中100萬元後，他主動把中獎的刮刮樂影本送給彩券行，希望彩券行能夠生意興隆。盧小姐表示，她前幾天做夢夢到廁所，深信夢到廁所是有意外之財的預兆，想不到就讓店裡接連刮中2個100萬大獎。

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台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至1月27日，已刮出1個2000萬元、84個100萬元。

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