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借廁所順便買彩券 職業軍人這樣選號刮中100萬

2025/01/28 10:52

台彩表示，1位職業軍人用小孩年齡選號，結果刮中100萬元。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，1位職業軍人用小孩年齡選號，結果刮中100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，1位年約30多歲的男性職業軍人，在公車站牌等車時，突然感到一陣尿意，剛好彩券行在旁邊，便走進去借廁所，離開前被「2000萬超級紅包」刮刮樂吸引停下腳步，正猶豫該選哪一張時，靈機一動想到自己的小孩今年剛滿3歲，於是挑了3號，沒想到一張就刮中100萬元。

據新北市泰山區明志路「易錸富彩券行」代理人高小姐描述，中獎人刮中100萬元後難掩激動情緒，隨後轉身離開，急著回家與太太分享這個喜訊。當天晚上，中獎人帶著太太和小朋友再次來到彩券行，感謝高小姐並分享了他們的喜悅，他提到夫妻倆之前正為孩子未來的教育基金煩惱，這筆意外之財幫他們解了燃眉之急。臨走時，他還拿出一袋糖果，請高小姐分給來店消費的客人，讓大家一同沾沾喜氣。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至1月27止，已刮出1個2000萬元、84個100萬元。

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