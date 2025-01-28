點名台灣晶片！川普：很快將對半導體、藥品和金屬徵關稅

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（27日）表示，計劃對外國藥品、半導體晶片和鋼、鋁、銅等金屬徵收全面關稅，以推動美國本土生產。

綜合外媒報導，川普在邁阿密向共和黨員表示，在「不久的將來」將向外國生產的電腦晶片、半導體和製藥公司徵收關稅，以將這些必需品的生產帶回美國。川普補充，也將對鋼、鋁、銅以及軍隊所需要的東西徵關稅。

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川普指出，曾經有一段時間美國每天可以造一艘船，現在甚至無法造船，一切都去了其他地方。川普提到，產業離開了美國，去了台灣，掌握了全球晶片業務的98％，現在華府希望產業回來。

川普表示，美國不想再給出數十億美元，就像前總統拜登（Joe Biden）提出的「荒謬計劃」一樣。川普所指的是拜登政府時期向在美國生產公司提供的激勵措施，川普認為，與拜登推出的補助計劃相比，關稅更能將先進製程晶片的生產留在美國。

針對特定產品的新關稅，被認為是川普競選期間喊出10-20％全面關稅的縮小版。經濟學家警告，對外國商品實施進口關稅，可能會導致更高的消費者物價。

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