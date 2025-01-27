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請示土地公 新北銀髮夫妻用街道名選號中100萬

2025/01/27 09:25

台彩表示，「2000萬超級紅包」共10個2000萬元、1200個100萬元；截至1月26日，已刮出1個2000萬元、77個100萬元。（記者鄭琪芳攝）台彩表示，「2000萬超級紅包」共10個2000萬元、1200個100萬元；截至1月26日，已刮出1個2000萬元、77個100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北一對銀髮夫妻先在家裡請示土地公，得到神明的允諾後一同前往買彩券，先後用先生的幸運號碼11號挑了兩張，分別刮中2000元及5000元，當他們決定再挑11號時，發現11號已賣完，但有數張3號的刮刮樂，兩人打趣說「這裡是三福街，不如挑一張3號的試運氣吧」，沒想到竟刮中100萬元。

據新北市樹林區三福街「金福德彩券行」代理人林先生表示，這對銀髮夫妻平常都是太太自己來彩券行，當天太太特地帶先生一起來，夫妻倆表示先在家裡請示土地公，得到神明的允諾後才一同前往，沒想到竟刮中100萬元，夫妻倆激動得在店裡尖叫，先生表示這真是神明的指示，並承諾要捐獎金的一部分給廟裡，以感謝神明的保佑。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至1月26日，已刮出1個2000萬元、77個100萬元。

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