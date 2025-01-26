北京去年924放餌 年輕人買股後慘遭套牢

北京當局去年9月24日宣布一系列降準、降息、調降房貸利率等救經濟措施，股市在短時間內出現暴漲，吸引不少年輕人開戶搶進，但4個月過去，這些「924新兵」如今多半陷入虧損。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕去年前3季中國上證指數大部分時間都在3000點附近上下震盪，9月18日、19日盤中更曾跌破2700點大關，反映中國疫後經濟復甦不如預期，加上房市長期低迷，讓投資人更不敢掏錢買股票。為了打破這個惡性循環，北京當局去年9月24日宣布一系列降準、降息、調降房貸利率等救經濟措施，股市在短時間內出現暴漲，吸引不少年輕人開戶搶進，但4個月過去，這些「924新兵」如今多半陷入虧損。

從9月24日宣布一系列刺激措施後至9月30日，短短5個交易日上證指數就大漲16.5%，每日成交金額超過兆元人民幣（下同），加上社群媒體推波助瀾，聲稱這是「一生難遇的大牛市」、「十一國慶長假後後市可期」，讓許多1995年以後、甚至2000年以後出生，且從未投入股市的年輕人，紛紛心生買股票的念頭。

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《美國之音》報導，大學畢業2年的小陶就是其中一人，在等待觀察一陣子後，眼看A股大火暴漲，他決定放手一搏，去銀行開立新股票帳戶，把這幾年工作存下來的錢和大學時跑快遞的工資，累計2萬元（台幣9萬元）投入炒股。

10月8日，中國十一國慶長假後的首個交易日，許多「924新兵」在上證指數一早開盤攻上漲停板，指數創下3674.41點時就掛單買進，但未料盤中豬羊變色，有許多大戶逢高出脫，獲利了結，指數劇烈震盪，尾盤漲幅收斂；隔日A股3大指數繼續震盪下挫，上海和深圳有5000檔股票下跌，上證指數跌破3300點，至3258.86點，讓大量「924新兵」套牢在最高點。

小陶心頭一驚，但決定再觀望一下，但隨著指數一路下跌，他終於認賠殺出，只拿回1.3萬元（約台幣5.9萬元），慘賠35%。小陶受訪說：「我的心好痛，也終於認知到實際跟想像的不太一樣。」

小陶的情況並非少數。中國「財新週刊」在一篇警惕貸款炒股重來的報導中，也披露有股民在十一國慶長假前，因政策利多推升股市，迅速向兩家商業銀行分別申請20萬元（台幣90萬元）和30萬元（台幣135萬元）的消費貸，全部拿去炒股，沒想到假期過後就被「割韭菜」。

根據中國《證券時報》的數據，去年10月A股散戶開戶數達638.97萬戶，創下2015年6月以來最高。另據Mob研究院的數據，截至2022年底，A股帳戶總計2.12億戶，其中，18至24歲股民佔總數的6.1%。

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