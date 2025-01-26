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普廷快撐不住了？CNN曝俄國戰時經濟是海市蜃樓

2025/01/26 17:14

專家直言，普廷正坐在金融定時炸彈上，一旦俄羅斯民眾擔憂存款面臨風險，恐引爆擠兌。示意圖。（彭博）專家直言，普廷正坐在金融定時炸彈上，一旦俄羅斯民眾擔憂存款面臨風險，恐引爆擠兌。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在就職演說後幾小時，於白宮與記者進行交談，直言「俄羅斯將陷入大麻煩」。美媒也指出，即使普廷不斷吹噓俄羅斯戰時經濟的韌性，充其量只是海市蜃樓；專家更直言，普廷正坐在金融定時炸彈上，一旦俄羅斯民眾擔憂存款面臨風險，恐引爆擠兌。

CNN報導，自2022年莫斯科全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯經濟超乎預期，即使不是樂觀，也不是毀滅性的。去年戰爭經濟的成長速度可能超過美國和所有歐洲主要經濟體，失業率還創歷史新低。

彼得森國際經濟研究所高級研究員里巴科娃（Elina Ribakova）說，這些統計數據是大內宣，也是大外宣，主要是對俄羅斯民眾傳達「我們仍然屹立不倒」，並對烏克蘭的盟友宣揚「我們比你們撐得更久」。

部分專家認為，這種堅韌的形像是海市蜃樓，是克里姆林宮精心策劃的形象，目的是讓對手認為俄羅斯經濟狀況良好。然而，隨著戰爭接近三週年，這個面具開始脫落。有些人以「服用類固醇」來形容快速但不自然且不可持續的經濟增長，俄羅斯可能很快就會感受到痛苦。

經濟成長和低失業率已成為普廷的「王牌」，這些數字掩蓋令人擔憂的趨勢。哈佛大學戴維斯研究中心研究員甘迺迪（Craig Kennedy）最新報告稱，俄羅斯正在透過「預算外融資計畫」來掩蓋其戰爭的真實成本，迫使銀行以優惠條件向大部分信用不良、與戰爭相關的企業提供貸款。

他警告，這項融資計畫可能會導致一場影響深遠的信貸危機，因為這些公司可能違約，從而對與戰爭相關的公司帶來沉重的債務負擔，導致銀行面臨「一波有毒債務」。

俄羅斯戰時經濟面臨挑戰。示意圖。（路透）俄羅斯戰時經濟面臨挑戰。示意圖。（路透）

甘迺迪的分析引起了一系列反應。英國《金融時報》日前也發布評論稱，這表明普廷正坐在一顆「滴答作響的金融定時炸彈」上。其中一個觸發因素可能是一般俄羅斯民眾的恐慌，他們知道自己的積蓄被花光是什麼感覺。如果他們認為自己的存款面臨風險，恐爆發銀行擠兌。

而且，自去年秋季以來，有關俄羅斯央行可能凍結客戶存款的傳言甚囂塵上，特別高利率導致存款激增。即使俄羅斯央行稱擠兌的想法很「荒謬」，並沒有讓俄羅斯人放心。

即使沒有信貸危機，俄羅斯經濟在 2025 年也將面臨嚴重阻力。IMF預計，2024年俄羅斯GDP將成長3.8%，今年僅成長1.4%。

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